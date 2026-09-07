Будівництво на кістках: бізнесмен із Росії наживається на знищеному Маріуполі, – розслідування

Син російського депутата та випускник британського університету Ілля Колунов став керівником компанії, яка планує масштабну забудову зруйнованого росіянами Маріуполя. Журналісти з'ясували, що бізнес його родини розвивається на окупованих територіях України.

Про це йдеться в розслідуванні The Times спільно з Українським центром безпеки та співпраці.

Що вдалося з'ясувати про росіянина, який планує масштабну забудову у Маріуполі?

Медійники провели розслідування щодо діяльності російської девелоперської компанії "Садовоє кольцо", яка заявила про плани будівництва сотень квартир в окупованому Маріуполі. Компанію очолює 28-річний росіянин Ілля Колунов – син депутата Держдуми Росії від "Єдиної Росії" Сєргєя Колунова.

Ілля Колунов тривалий час жив у Великій Британії, де сім років навчався, зокрема у приватній школі в Йоркширі. Згодом він здобув ступінь з управління будівельними проєктами в University College London (UCL). За даними розслідування, отриманий на Заході досвід Колунов нині використовує у будівельному бізнесі на окупованих українських територіях. Його компанія інвестувала мільярди рублів у відповідні проєкти та пропонує знижки на житло російським військовим, яких називають "ветеранами СВО".

Хто стоїть за компанією?

"Садовоє кольцо" заснував батько Іллі Колунова – російський депутат Сєргєй Колунов. Він перебуває під санкціями Великої Британії, ЄС та США. Водночас його син, який безпосередньо керує девелоперським бізнесом, досі не потрапив під західні санкції.

УЦБС наголошує, що це дозволяє йому продовжувати діяльність та користуватися можливостями, які раніше надавала йому британська система освіти. Окрему увагу журналісти звернули на масштаби руйнувань Маріуполя. Під час російської облоги міста загинули тисячі цивільних, а значна частина житлової забудови була знищена. Саме на місці цих руйнувань російські компанії тепер реалізують нові будівельні проєкти.

Керівниця аналітичного департаменту УЦБС Оксана Кузан заявила, що міжнародна спільнота має реагувати на випадки, коли представники російської еліти отримують фінансову вигоду від окупації українських територій. За її словами, історія Колунова демонструє, як російські представники могли використовувати західну освіту та можливості для власної вигоди, а згодом застосовувати отримані знання у бізнесі, пов'язаному з окупацією України.

В УЦБС вважають, що питання можливого запровадження санкцій проти Іллі Колунова потребує окремої уваги.

Нагадаємо, у Маріуполі, який залишається під російською окупацією, громадяни Росії активно купують квартири у нових житлових комплексах, зведених на місці зруйнованих будинків. Завдяки пільговій іпотеці зі ставкою 2% місто стало лідером за обсягами такого кредитування серед окупованих територій.

Основними покупцями житла є росіяни, зокрема силовики, чиновники та працівники військової логістики. Квартири купують як для проживання, так і для подальшої здачі в оренду. Для оформлення нерухомості необхідно мати російський паспорт.