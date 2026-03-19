Був за Путіна, а тепер називає його нелегітимним: блогер Ремесло опинився в психлікарні, – ЗМІ

Російський блогер Ілля Ремесло, який нещодавно спричинив ажіотаж через допис, у якому критикував главу Кремля Володимира Путіна, не відповідає на дзвінки журналістів. Ймовірно, чоловіка помістили до психіатричної лікарні.

Цікаво, що довгий час чоловік навпаки підтримував лінію Путіна та поширював кремлівську пропаганду. Про це пишуть російські телеграм-канали Astra та Baza.

Чому Ремесла могли покласти до психлікарні?

Раніше Ілля Ремесло був послідовним прихильником Володимира Путіна і різко виступав проти російської опозиції. Однак 17 березня він несподівано змінив риторику.

У своєму телеграм-каналі блогер опублікував допис під назвою "П'ять причин, через які я перестав підтримувати володимира Путіна". Серед причин він назвав повномасштабне вторгнення Росії в Україну, яке, за його словами, "забрало 1 – 2 мільйони життів" і нині триває "винятково через комплекси Путіна".

Водночас звичайні росіяни, наголосив Ремесло, від цього "нічого не отримують, а лише втрачають". Також блогер звернув увагу на "велику шкоду" російській економіці через санкції та критикував "придушення свободи інтернету і ЗМІ". Зокрема, він згадав блокування Telegram і спроби перевести користувачів на національний месенджер MAX.

Окремо Ремесло розкритикував тривале перебування Путіна при владі та заявив, що той "не поважає" своїх виборців. За його словами, президенту потрібні "нескінченні війни, у яких його діти та родичі не беруть участі, а не інтернет і високі зарплати".

Висновок: Володимир Путін не є легітимним президентом. Він має піти у відставку і постати перед судом як військовий злочинець і злодій,

– написав блогер.

Пізніше Ремесло опублікував відео, в якому запевнив, що його канал не зламували, а всі заяви він зробив особисто. Він також наголосив, що перебуває вдома і "нікуди не збирається".

Після цього в російському медіапросторі його різко розкритикували, назвавши "агентом Заходу".

Вже 19 березня низка російських провоєнних телеграм-каналів повідомила, що блогера нібито відправили на лікування до психіатричної лікарні у Санкт-Петербурзі, яка спеціалізується на чоловіках із вперше виявленими психотичними розладами. Видання Astra зазначало, що перед цим Ремесло не відповідав на дзвінки та повідомлення журналістів.

