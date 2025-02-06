Ілля Євлаш йде з посади речника Повітряних сил ЗСУ

Очільник пресслужби Командування Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш оголосив, що покидає посаду. Він пробув на ній майже рік.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Іллі Євлаша у фейсбук.

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Ілля Євлаш йде з посади речника ПС

Прийшов час сказати "до зустрічі", мої Повітряні Сили. Для мене цей період життя був по-справжньому незабутнім,

– написав Євлаш.

Вже ексречник зауважив, що на посаді знайшов нових друзів, зробив багато корисних речей. "Тут я закохався в Повітряні Сили", – вказав він.

"Дякую тим, хто завжди був поруч, тим хто допомагав, підтримував і навіть тим, хто бажав упасти – без вас усе було б не так цікаво. Час рухатися далі. Air Force назавжди в серці", – зауважив Ілля. Він наголосив, що час рухатися далі.

Ілля Євлаш покидає посаду речника / Фото Іллі Євлаша

До слова, Ілля Євлаш очолював пресслужбу Повітряних сил з березня 2024 року. Перед ним цю посаду обіймав Юрій Ігнат.

Ілля Євлаш раніше служив старшим офіцером служби зв’язків із громадськістю в Командуванні Сухопутних військ, керував пресслужбою угруповання сил і засобів оборони Києва та пресслужбою оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця".