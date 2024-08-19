Це дивовижно, – Маск відповів, чи дарував кібертрак Tesla Кадирову

Днями Рамзан Кадиров вихвалявся, що отримав від мільярдера Ілона Маска у подарунок новенький кібертрак Tesla. Однак сам Маск спростував цю інформацію.

Таку заяву бізнесмен зробив у соцмережі Х у відповідь на пост професора та політичного оглядача Сета Абрамсона.

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Кібертрак для Кадирова

Сет Абрамсон опублікував на своїй сторінці відео з Кадировим, який вихваляється кібертраком з прикріпленим до нього кулеметом. Професор зазначив, що він "заплутався" і позначив у пості Ілона Маска.

Я заплутався. Військова академія США у Вест-Пойнті щойно запрошувала Ілона Маска в якості спікера, в той час як Маск надає готові до військового використання транспортні засоби ворогам Америки, що потрапили під санкції? Чому це не найбільша історія в Америці сьогодні? Чому Вест-Пойнт няньчиться з людиною, яка відкрито працює проти США?

– написав Абрамсон.

Сам Ілон Маск відреагував на звинувачення, проте у досить образливій манері, назвавши Абрамсона "відсталим".

"Ви справді настільки відсталий, що думаєте, ніби я подарував кібертрак російському генералу?" – написав засновник Tesla.

Мільярдер додав, що це ще один приклад "брехливих ЗМІ".