На Ільському НПЗ пролунали вибухи й спалахнула пожежа: росіяни вкотре бідкаються на БпЛА

У Краснодарському краї пролунали вибухи на нафтопереробному заводі Ільський. Перед цим місцеві жителі бідкалися на безпілотники.

Про це повідомляють місцеві телеграм-канали. Згідно з заявами у мережі, інцидент стався близько о 2-й ночі 9 лютого, передає 24 Канал.

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Ніч проти 9 лютого була тривожною для Краснодарського краю. Там повідомляли про атаку безпілотників та вибухи. Після цього на Ільському нафтопереробному заводі у Сіверському районі спалахнула пожежа.

Пожежа на Ільському НПЗ: дивіться відео

До слова, вибух був настільки потужним, що неабияк налякав окупантів. У мережі вже опублікували кадри, які зафіксували вибух в районі Ільського НПЗ.

Момент вибуху у Краснодарському краї: дивіться відео

На одному з відео чути, що після вибухів та пожежі на нафтопереробному заводі, оголосили повітряну тривогу.

Повітряна тривога після вибухів на НПЗ: дивіться відео

В оперативному штабі регіону визнали, що пожежа дійсно спалахнула на території Ільського НПЗ. Рятувальники заявили, мовляв, "відкрите горіння оперативно ліквідували". Традиційно, про постраждалих та руйнування не повідомляють. На місці, згідно з повідомленнями у мережі, працюють усі служби, які встановлюють причини пожежі.

. Ільський нафтопереробний завод імені А. А. Шамара – це підприємство, розташоване в Краснодарському краї. НПЗ входить до числа провідних нафтопереробних компаній Південного Федерального округу. Завод займається прийманням, зберіганням та переробкою вуглеводневої сировини, а також відвантаженням готової продукції автомобільним та залізничним транспортом. Завод розташований за 50 кілометрів від Краснодара.

До слова, Ільський нафтопереробний завод розташований за сотні кілометрів від кордону з Україною.

Дивіться на карті, де розташований НПЗ

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