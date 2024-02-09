На Ільському НПЗ пролунали вибухи й спалахнула пожежа: росіяни вкотре бідкаються на БпЛА
У Краснодарському краї пролунали вибухи на нафтопереробному заводі Ільський. Перед цим місцеві жителі бідкалися на безпілотники.
Про це повідомляють місцеві телеграм-канали. Згідно з заявами у мережі, інцидент стався близько о 2-й ночі 9 лютого, передає 24 Канал.
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У Росії знову горить НПЗ
Ніч проти 9 лютого була тривожною для Краснодарського краю. Там повідомляли про атаку безпілотників та вибухи. Після цього на Ільському нафтопереробному заводі у Сіверському районі спалахнула пожежа.
Пожежа на Ільському НПЗ: дивіться відео
До слова, вибух був настільки потужним, що неабияк налякав окупантів. У мережі вже опублікували кадри, які зафіксували вибух в районі Ільського НПЗ.
Момент вибуху у Краснодарському краї: дивіться відео
На одному з відео чути, що після вибухів та пожежі на нафтопереробному заводі, оголосили повітряну тривогу.
Повітряна тривога після вибухів на НПЗ: дивіться відео
В оперативному штабі регіону визнали, що пожежа дійсно спалахнула на території Ільського НПЗ. Рятувальники заявили, мовляв, "відкрите горіння оперативно ліквідували". Традиційно, про постраждалих та руйнування не повідомляють. На місці, згідно з повідомленнями у мережі, працюють усі служби, які встановлюють причини пожежі.Довідка. Ільський нафтопереробний завод імені А. А. Шамара – це підприємство, розташоване в Краснодарському краї. НПЗ входить до числа провідних нафтопереробних компаній Південного Федерального округу. Завод займається прийманням, зберіганням та переробкою вуглеводневої сировини, а також відвантаженням готової продукції автомобільним та залізничним транспортом. Завод розташований за 50 кілометрів від Краснодара.
До слова, Ільський нафтопереробний завод розташований за сотні кілометрів від кордону з Україною.
Дивіться на карті, де розташований НПЗ
У Росії не вщухають пожежі на НПЗ
- У Росії не вщухають вибухи та пожежі на нафтопереробних заводах та нафтобазах. Так, у ніч проти 3 лютого вибухи пролунали у Волгограді. Там безпілотники вдарили по НПЗ "Лукойл-Волгограднафтопереробка".Вогонь охопив понад 300 квадратних метрів.
- 31 січня вибухи пролунали на нафтопереробному заводі у Санкт-Петербурзі. Під ударом безпілотників опинився НПЗ "Невский мазут". За повідомленнями джерел 24 Каналу, критично важливий об'єкт уразили дрони ГУР МО.
- Тривожно було й 30 січня. У ту ніч дрони уразили нафтобазу "Калуганафтопродукт" у Калузькій області. Окупанти заявили, що буцімто відбили атаку, однак руйнувань уникнути не вдалося.