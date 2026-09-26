Сили оборони уразили Ільський НПЗ у Краснодарському краї: на заводі спалахнула пожежа

У ніч на 26 вересня підрозділи Сил оборони України завдали успішного удару по Ільському нафтопереробному заводу в Краснодарському краї Росії. Унаслідок атаки на території стратегічного підприємства спалахнула пожежа.

Як повідомили в Генеральному штабі ЗСУ, атаковане підприємство є одним із ключових об'єктів переробки вуглеводневої сировини в регіоні.

Що відомо про Ільський НПЗ

Загальна потужність Ільського НПЗ становить близько 6,6 мільйона тонн нафти на рік.

Завод здійснює приймання, зберігання та переробку сировини з подальшим відвантаженням готової продукції. Отримані нафтопродукти російська сторона спрямовує зокрема на забезпечення потреб власної армії.

Ураження таких об'єктів є реалізацією права України на самооборону згідно зі статтею 51 Статуту ООН. Дії українських військових спрямовані на послідовне зниження військово-економічного потенціалу російської федерації.

Нагадаємо, що російська влада підтвердила атаку на Кубань, додавши, що є загиблі та поранений. Нібито "уламки БпЛА" пошкодили житлову будівлю.

Окрім того, попередньо, у місті Азов Ростовської області атаковано місцевий порт. А у Брянській області пошкоджені житлові будинки внаслідок "збиття" повітряних цілей та падіння уламків.