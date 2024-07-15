Найгарніші привітання з Днем ангела Володимира: побажання своїми словами та вірші

Сьогодні, 15 липня, свій День ангела святкують Володимири. Особливо популярним це ім'я було у часи Київської Русі, зокрема належало князю Київському. Зі старонімецької мови перекладається як "велика сила" або "велика влада". Цікаво, що спершу це ім'я мало язичницьке походження, а вже згодом стало християнським. Зараз дуже шанується у церкві.

З нагоди іменин 24 Канал зробив добірку привітань у прозі та віршах. Обирайте побажання для своїх рідних, близьких та друзів. У нашому матеріалі ви точно знайдете слова, які вкрадуть сердечко та розчулять.

Актуально Божого благословення та захисту: зворушливі привітання у картинках з Днем ангела Володимира

День ангела Володимира: привітання у віршах

Хай ангел на іменини

Здійснить всі бажання,

Несе щастя щохвилини,

Успіх й процвітання.

Радістю життя вквітчає

І додасть здоров'я,

Мудрістю благословляє,

Добром і любов'ю!

***

Щоб ваше здоров'я, як кремінь було,

Щоб щастя сімейне його берегло,

Щоб радість завжди була на порозі,

А лихо в далекій і вічній дорозі.

Хай поруч з вами ангел ваш летить,

Убереже вас від біди повсюди,

Нехай несе вам радість кожна мить,

І благодать Господня з вами буде.

Привітання з Днем ангела Володимира / Фото "Хочу"

***

Володимире, ти – боєць,

І в роботі молодець!

Люблять всі тебе дівчата,

Й липнуть всі, немов ти м’ята,

Ти в нас гордий, не здаєшся,

На любов не піддаєшся!

Хай завжди тобі везе,

І в житті буде усе!

***

В День ангела Володимира,

У це чудове свято,

Бажаю радостей земних,

Й душевних благ тобі багато.

Ще хочу також побажати,

Душевний спокій не втрачати!

З Днем ангела! Щасливим будь!

Й про все погане ти забудь!

***

Хай щастя зародить виноградними гронами,

Хай радість із серця б’є в небо фонтанами,

З красою весни мелодійними струнами,

Вітаю, Володю, тебе з іменинами!

Привітання з Днем ангела Володимира / Фото vjoy.cc

День ангела Володимира: привітання у прозі

Бажаю тобі, Володимире, стрімко йти до своєї мети, з легкістю долаючи перепони долі, тримаючи за руку вірну супутницю, і озиратися назад тільки для того, щоб побачити ангела-охоронця, який невідступно слідує за тобою і твоїми близькими по життєвому шляху.

***

Вітаю тебе, Володю, з Днем ангела і бажаю, щоб він завжди оберігав і допомагав у всіх справах – домашніх і робочих, щоб всі починання були втілені в життя, щоб тебе завжди супроводжували удача, процвітання й успіх.

***

Володимире, прийміть найщиріші вітання з Днем вашого ангела! Нехай Святий Володимир буде завжди вашим дороговказом у житті, захищає від усіх життєвих негараздів. Бажаємо сили й мужності у ці непрості часи.

Привітання з Днем ангела Володимира / Фото vjoy.cc

***

Вова, з іменинами! Будь долею обласканий, виклики її приймай з подякою, а добрі миті – з любов'ю і взаємністю. Гарного настрою, щоб швидше забувати все погане і відпускати образи.

***

З Днем ангела вітаю й бажаю ніколи не здаватися. Нехай охоронець допомагає летіти, коли твої крила опускаються! Будь щасливий, здоровий та мужньо долай усі перешкоди на життєвому шляху.