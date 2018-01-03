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НОВОРІЧНІ СВЯТА ІРИНА НОЗДРОВСЬКА ПІДСУМКИ 2017 РОКУ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Імените американське видання назвало Росію "імперією зла"

07:15, сьогодні 497 Читать новость на русском
Росія - імперія зла
Росія - імперія зла / Фото з вільних мереж

Одна з провідних газет США USA Today оголосила Росію у своїй статті новою "імперією зла". Видання послалося на агресивні дії Росії щодо Грузії та України, військову інтервенцію в Сирії і ймовірне втручання у президентські вибори в США у 2016 році.

Редакційна стаття USA Today під назвою "Росія знову стала імперією зла" опублікована на сайті видання.

Автори матеріалу нагадали, що в 1983 році президент США Рональд Рейган назвав СРСР "імперією зла". Таким чином американський лідер попереджав про посилення глобальної загрози, яку становить Радянський Союз, і наголошував на необхідності протистояти їй.

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"Історія повторюється. Росія сьогодні – це бліда версія комуністичного режиму, який остаточно розвалився в 1991 році. Однак російський президент Володимир Путін, який не приховує свого роздратування цим крахом, прагне повернути частину колишньої слави. Путінська стратегія знову зробити Росію великою є джерелом міжнародного хаосу", – наголошується у статті.

Як аргументи свого твердження автори матеріалу наводять вторгнення Росії до Грузії у 2008 році, вторгнення в Україну в 2014 році, анексію Криму, російську військову операцію в Сирії, де РФ вона "зміцнила позицію режиму Башара Асада і здійснювала злочини".

Окрім того, автори статті USA Today не забули згадати і про те, що ЦРУ, ФБР і АНБ дійшли до висновку, що Путін розпоряджався про проведення кібер- і пропагандистських атак "з метою вплинути на президентські вибори у США в 2016 році і підірвати довіру до американського демократичного процесу".

Газета також вказала на "інші агресивні дії Росії": продаж зброї Талібану в Афганістані та нафти – Північній Кореї.

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USA Today нагадує, що Рональд Рейган у 1983 році закликав "уникати спокуси... ігнорувати факти історії та агресивні пориви імперії зла".

"Через 35 років ці слова знову варті уваги", – резюмують автори статті.

Теги: Новини політики Україна – Росія Новини Росії США Володимир Путін Історія Війна у Сирії СРСР
Джерело: 24 Канал
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