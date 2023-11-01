Імовірно, таки прилетіло по місцях дислокації окупантів: деталі атаки на Крим

1 листопада 2023, 13:56
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Зранку 1 листопада російські окупанти заявили про ракетну атаку на Кримський півострів. Схоже, що в росіян проблеми – імовірно, уражено місця базування окупантів.

Очевидці повідомляли, що у Генічеську у напрямку місць ймовірних прильотів помчали швидкі та пожежні машини. Свідчення місцевих жителів опублікував телеграм-канал "Кримський ветєр".  

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Атака сьогодні була успішною: місця розміщення військових Росії щонайменше у двох захоплених курортних закладах на Арабатській стрілці вражені, ймовірно, ракетними ударами,
– ідеться в повідомленні.

Куди могло прилетіти 

Попередньо є влучання у дві бази відпочинку у селі Стрілкове Херсонської області, в яких розмістилися окупаційні війська.

"Ракети влучили у дві бази відпочинку – пансіонат "Юний" та "Блакитне полум'я" у селі Стрілковому. Ці дитячі здравниці були захоплені росіянами і там знаходяться їхні "розташування", – кажуть мешканці Генічеської громади. 

Ракети над Кримом

  • Так званий "губернатор" окупаційної влади Росії у Севастополі Михайло Развожаєв близько 11:00 заявив про використання димової завіси в районі Севастопольської бухти.
  • Місцеві телеграм-канали повідомляли про рух ракет зі сторони Генічеського району через Арабатську стрілку в бік Криму.
  • Зауважимо, що атака в Криму тривала понад 2 години. А над Арабатською стрілкою також літали невідомі дрони.

Автор: Анастасія Лукашевська