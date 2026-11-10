"Політичне видовище": Гегсет відповів на спробу оголосити йому імпічмент

У США конгресмен-республіканець Томас Массі ініціював процедуру імпічменту міністра оборони Піта Гегсета. У вівторок, 10 листопада, очільник Пентагону публічно виступив у Палаті представників проти резолюції щодо свого усунення.

Посадовець заявив, що ініціатива є не чим іншим, як "політичним видовиськом". Про це повідомляють CNN та Associated Press.

Що сказав Гегсет?

Ініціатором відставки виступив конгресмен-республіканець Томас Массі, який підготував список звинувачень проти посадовця. До переліку претензій увійшли ведення бойових дій проти Ірану без прямого схвалення законодавців, атаки на судна наркоторговців, операції в Ємені, а також затримання Ніколаса Мадуро у Венесуелі.

Під час пресконференції глава оборонного відомства наголосив, що всі військові операції були законними й виконувалися за прямим наказом головнокомандувача. За його словами, дії військових повністю відповідали чинному законодавству та отримали належне повідомлення в Конгресі.

Щодо самих звинувачень: Іран, картелі, Мадуро, Ємен – усе було законною операцією, санкціонованою головнокомандувачем і згодом мною, повідомленою Конгресу та здійсненою американськими бійцями, які виконали свій обов'язок,

– наголосив Гегсет.

Посадовець також звернув увагу на те, що подібні звинувачення лунають безпосередньо перед Днем ветеранів. На його думку, такі заяви фактично перетворюють виконання службового обов'язку на правопорушення в очах політиків.

Він додав, що пишається кожною проведеною операцією і без вагань повторив би ці накази. Гегсет також зауважив, що це чи не перший випадок в історії Сполучених Штатів, коли посадовця атакують не за поразки у війнах проти ворогів, а за нібито перемоги в них. Посадовець наголосив, що за 250 років жоден міністр оборони США не зазнавав імпічменту.

Перспективи голосування в Конгресі

Відповідно до регламенту, Палата представників має провести голосування щодо резолюції протягом двох днів. Якщо ініціативу підтримають простою більшістю, розгляд перейде до Сенату, де для усунення міністра знадобиться дві третини голосів законодавців.

Раніше Томас Массі вже ініціював процедуру імпічменту через бойові дії в Ірані без дозволу законодавців. Водночас лідер демократів у Палаті представників Гакім Джеффріс також підтримав відставку очільника Пентагону, заявивши про зловживання посадовими повноваженнями.