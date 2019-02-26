21:18
26 лют 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД ЄВРОБАЧЕННЯ 2019 ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Шаманські методи Росії. Роздвоєння в Путіна
      Вєсті Кремля
      20:49, сьогодні
      Вєсті.UA: Порошенко може очолити "Квартал 95". Темні союзники Вілкула
      Вєсті.UA
      19:49, сьогодні
      Елітні маєтки та дорога зброя: як живуть екоінспектори України
      ЦРУ
      09:01, 22 лютого
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: ЗОЖ з-під палки
      Згадати все
      22:40, 22 лютого
      Телеканал новин 24 Блоги Анастасія Кримова
      КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД ЄВРОБАЧЕННЯ 2019 ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Анастасія Кримова

      Імпічменту не буде, або Чорний день Блоку Порошенка

      1443
      Верховна Рада "кипить"
      Верховна Рада "кипить" / 24 Канал

      Що сьогодні, 26 лютого, відбувалося у Верховній Раді України?

      Ранок в парламенті не задався одразу. Спочатку фракція БПП відмовились голосувати за всі законопроекти, окрім тих, що стосуються нацбезпеки. Допоки Арсен Аваков не вибачиться перед Сергієм Березенком, якому закидають створення виборчих "сіток" для Петра Порошенка. А ще й в порядку денному стоїть законопроект Авакова про посилення відповідальності за підкупу виборців. Хоча до його розгляду Рада не дійшла...

      Читайте також: Відмивали шалені суми за "металобрухт" з РФ: шокуючі деталі корупційних схем в "Укроборонпромі"

      В спілкуванні, нардеп від БПП Іван Вінник, назвав всі закиди щодо підкупу виборців штабом Порошенка "популізмом конкурентів".

      А чи не є популізмом не голосування за законопроекти? Давайте зараз лікарі відмовляється лікувати, вчителі вчити, пожежники гасити пожежі, а військові обороняти країну. Робота в парламенті це теж робота, яка ставить перед народними депутатами певні зобов'язання, і зокрема, це голосування законопроектів  хоч "за", хоч "проти".

      І тут Вінник обмовився: "Для мене не існує інших законопроектів, окрім моїх профільних" (а профіль Вінника  нацбезпка).

      Варто нагадати, що робота депутата не обмежується роботою його профільного комітету...

      Але ображений БПП все ж голосував. Бо після скандалу із журналістським розслідуванням, де викривають оборудки найближчого оточення Порошенка в армії, не голосувати означає ще більше підірвати довіру виборців.

      Тим паче, сьогодні його головна конкурента використала журналістські розслідування у власних цілях  знову звинуватити Порошенка. І оголосила про збір підписів за імпічмент.

      Зрозуміло, що це чистої води популізм. Адже механізм надто складний: зібрати 300 підписів на підтримку імпічменту, створити слідчу комісію в парламенті, знайти докази держзради чи іншого кримінального злочину, відправити до Конституційного суду і потім нашкребсти 338 голосів, аби звільнити Президента.

      І тут включається арифметика: депутатів у нас 423. З них 135  БПП. Навіть якщо відняти 5 нардепів, які точно підтримають, імпічмент, то буде 130.

      423 - 130 = 293

      338 аж ніяк не вийде, навіть в найкращому випадку. Математика грає проти Юліїї Володимирівни.

      І навіть якщо станеться диво і все складеться, то процес імпічменту триватиме місяці. Швидше відбудуться президентські вибори.

      Але все одно в БПП нервують. Голова фракції Артур Герасимов бігає по залу, кожному щось пояснює, свариться то з Бурбаком, то з Геращенком ("Народний фронт"  однопартійці Авакова). Слідкує за виступами Тимошенко, кричить з трибуни на неї...

      Тож якби не хотілося мені це констатувати, але до виборів парламент  не більше, ніж агітаційний майданчик і "вільний мікрофон".

      Читайте також: Скандал в "Укроборонпромі": що відомо про фігурантів схеми

      blog_ava
      Скандал в "Укроборонпромі": що відомо про фігурантів схеми
      сьогодні
      22065
      Автор: Анастасія Кримова
      Теги: Новини політики Новини України Президентські вибори 2019 Верховна Рада Корупційні схеми в Укроборонпромі Укроборонпром Іван Вінник Артур Герасимов Блок Петра Порошенка Публікації
      Джерело: 24 Канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Скасування статті про незаконне збагачення: що це означає та якими будуть наслідки
      сьогодні , 20:37 Скасування статті про незаконне збагачення: що це означає та якими будуть наслідки
      609
      Чому США хочуть розірвати ракетних договір з Росією: вагомі причини
      сьогодні , 20:30 Чому США хочуть розірвати ракетних договір з Росією: вагомі причини
      Віталій Дейнега 192
      П'ять років без нашого Криму, або Як зробити півострів знову українським?
      сьогодні , 20:30 П'ять років без нашого Криму, або Як зробити півострів знову українським?
      Артем Овдієнко 205
      Корупційні схеми в "Укроборонпромі": хто і навіщо злив компромат на Порошенка
      сьогодні , 19:24 Корупційні схеми в "Укроборонпромі": хто і навіщо злив компромат на Порошенка
      1271
      Freedom Jazz відмовилися від участі на Євробаченні-2019
      сьогодні , 18:44 Freedom Jazz відмовилися від участі на Євробаченні-2019
      11406
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук