Словаччина стане ще однією країною Європи, яка заборонить імпорт зерна з України
Джерело:Едуард Гегер
Словаччина призупинить імпорт зерна та деяких інших продуктів з України. Напередодні подібні заборони на ввезення ухвалили уряди Польщі та Угорщини.
Прем'єр-міністр Словаччини Едуард Гегер заявив, що сьогодні, 17 квітня, відбудеться засідання робочої групи щодо питань з імпорту. Днями раніше Міністерство сільського господарства Словаччини розпорядилось заборонити обробку імпортованого з України зерна.
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Ще одна країна Європи заборонить імпорт зерна
У понеділок, 17 квітня, міжвідомча робоча група проведе засідання, на якому ухвалить відповідне рішення щодо заборони імпорту з України. Результати будуть оголошені згодом.
Окрім того, напередодні Мінагрополітики Словаччини попередило, що вичерпало можливості регулювання ввезення зерна з України. Фермери країни протестують через те, що їм важко конкурувати з українськими аграріями. Вони заявляють, що дешевий імпорт зернових культур знецінює роботу у Словаччині.
На тлі цього уряд вирішив запровадити більш жорсткі заходи щодо ввезення зерна та інших агропродуктів з України.
Словаччина виявила в українському зерні пестициди
Ймовірно, на заборону імпорту вплинуло також і те, що днями раніше Словаччина виявила в українському зерні заборонені пестициди. Міністерство сільського господарства та розвитку сільських територій разом із підпорядкованими організаціями заявило, що знайшло їх як у зерні, так і в переробленій муці.
Через цей інцидент Словаччина розпочала перевірку та проводить необхідні аналізи. Про результати обіцяють повідомити усім країнам-членам ЄС й українському послу Мирославу Кастрану.
Польща та Угорщина заборонили імпорт українських продуктів
- Уряд Польщі у суботу, 15 квітня, прийняв рішення щодо заборони ввезення зерна та іншого продовольства з України. Через нульове мито фермери країни зіткнулися з кризою, яка може охопити всю країну. Тому уряд ухвалив заборону на імпорт з України не тільки зерна, а й молока, яєць, м’яса та багатьох інших продуктів.
- Услід за Польщею заборону на ввезення українського зерна ввели й в Угорщині. Окрім того, заборонили імпорт й олійних культур. Як пояснив міністр сільського господарства Іштван Надя, на таке рішення вплинули інтереси угорських фермерів.
- У Європейському Союзі на заборону імпорту українського зерна відреагували досить гостро. Урсула фон дер Ляєн провела розмову з прем'єр-міністром Польщі та заявила, що такі дії є неприйнятними, а члени ЄС мають координувати свої рішення.