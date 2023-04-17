Словаччина стане ще однією країною Європи, яка заборонить імпорт зерна з України

Словаччина призупинить імпорт зерна та деяких інших продуктів з України. Напередодні подібні заборони на ввезення ухвалили уряди Польщі та Угорщини.

Прем'єр-міністр Словаччини Едуард Гегер заявив, що сьогодні, 17 квітня, відбудеться засідання робочої групи щодо питань з імпорту. Днями раніше Міністерство сільського господарства Словаччини розпорядилось заборонити обробку імпортованого з України зерна.

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Ще одна країна Європи заборонить імпорт зерна

У понеділок, 17 квітня, міжвідомча робоча група проведе засідання, на якому ухвалить відповідне рішення щодо заборони імпорту з України. Результати будуть оголошені згодом.

Окрім того, напередодні Мінагрополітики Словаччини попередило, що вичерпало можливості регулювання ввезення зерна з України. Фермери країни протестують через те, що їм важко конкурувати з українськими аграріями. Вони заявляють, що дешевий імпорт зернових культур знецінює роботу у Словаччині.

На тлі цього уряд вирішив запровадити більш жорсткі заходи щодо ввезення зерна та інших агропродуктів з України.

Словаччина виявила в українському зерні пестициди

Ймовірно, на заборону імпорту вплинуло також і те, що днями раніше Словаччина виявила в українському зерні заборонені пестициди. Міністерство сільського господарства та розвитку сільських територій разом із підпорядкованими організаціями заявило, що знайшло їх як у зерні, так і в переробленій муці.

Через цей інцидент Словаччина розпочала перевірку та проводить необхідні аналізи. Про результати обіцяють повідомити усім країнам-членам ЄС й українському послу Мирославу Кастрану.

Польща та Угорщина заборонили імпорт українських продуктів