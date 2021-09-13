На імпорті електроенергії з України: у Молдові розслідують розкрадання на 12 мільйонів доларів

У Генпрокуратурі Молдови розслідують кримінальну справу щодо розкрадання майже 12 мільйонів доларів з держбюджету. Мовиться про злочинну схему на закупівлях електроенергії з України.

За інформацією слідства, до справи причетне керівництво компанії Energocom, посадовці з Міністерства економіки, Національного агентства з регулювання енергетики та іноземці. Їх усіх підозрюють у розкраданні державних коштів в особливо великих розмірах.

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Схема розкрадання

Компанія Energocom ще у 2008 році діяла за узгодженою схемою із представниками згаданих відомств. Сума незаконно привласнених на імпорті електроенергії коштів становить 11,9 мільйона доларів США.

Схема полягала у "відмиванні" грошей шляхом необґрунтованого збільшення закупівельної ціни на електроенергію. Різницю в ціні фігуранти забирали собі.

Група прокурорів проводить кримінальне розслідування. Наразі імена осіб, причетних до справи не розкривають.

Ймовірні фігуранти – Додон і Плахотнюк

Гепрокуратура ще 8 червня 2021 року оголосила про намір відновити розслідування щодо контракту на постачання електроенергії в Молдову з України. Цьому передувало анулювання генпрокурором Олександром Стояногло відмову прокуратури відкрити кримінальне провадження у 2017 році.

Місцеві журналісти повідомили, що в справі можуть фігурувати проросійський президент Молдови у 2016 – 2020 роках Ігор Додон і молдовський олігарх Володимир Плахотнюк. Розслідування справи відновили після публікації інформації, що стосувалася обох політиків.

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