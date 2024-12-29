У Грузії пройшла "інавгурація" президента Кавелашвілі: як на це реагують світові лідери

У Грузії відбулася закрита інавгурація самопроголошеного президента Кавелашвілі. Світові лідери відреагували на це із засудженням.

Нову владу Грузії не визнає ні опозиція на чолі з президенткою Саломе Зурабішвілі, ні її міжнародні партнери. Про це повідомляє 24 Канал.

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Як реагують світові лідери на "інавгурацію президента" у Грузії

Президент Литви Гітанас Науседа вважає, що Грузія після напівсекретної церемонії інавгурації Михеїла Кавелашвілі може переглянути своє розуміння демократії.

Ще один день у "традиційній" європейській демократії, де ніхто не сприймає "партію мрії" серйозно, а людина, обрана і визнана лише власною партією, інавгурується на напівтаємній церемонії. Грузія, певно, або трактує демократію по-своєму, або взагалі відмовляється від парламенту і президента,

– написав він.

Президентка Молдови Мая Санду також висловила підтримку грузинському народу.

"Сьогодні, як ніколи, ми підтримуємо народ Грузії в його боротьбі за свободу, демократію і європейське майбутнє. Ваша мужність і рішучість надихають нас усіх, і Молдова залишається поруч з вами на цьому спільному шляху", – заявила вона.

Країни Балтії, Швеція, Данія, Ісландія, Норвегія та Фінляндія оприлюднили спільну заяву із закликом до грузинської влади припинити насильство проти протестувальників і розглянути можливість проведення нових виборів.

У заяві, що поширила глава МЗС Латвії Байба Браже, висловлюється серйозна стурбованість ситуацією в країні. Автори документа закликають до ретельного розслідування порушень під час парламентських виборів 26 жовтня, а також засуджують насильство проти мирних демонстрантів, політиків, журналістів і погрози на адресу опозиційної президентки Саломе Зурабішвілі.

Як давні друзі Грузії та прихильники європейських прагнень грузинського народу, ми стурбовані шляхом країни до глибшої поляризації та кризи. Грузія терміново потребує виходу з кризи та відновлення суспільної довіри до її демократичних інститутів,

– йдеться у заяві.

Нагадаємо, 29 грудня в парламенті Грузії відбулася інавгурація Михеїла Кавелашвілі, яку не визнає президентка Саломе Зурабішвілі, опозиційні сили та значна частина міжнародної спільноти. Під час церемонії інавгурації протестувальники показали Кавелашвілі червоні картки.