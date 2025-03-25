"Пів світу мріє про нашу диктатуру": Лукашенко 7 раз "офіційно" президент Білорусі

У вівторок, 25 березня, відбулася "інавгурація" самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка. Він заявив, що про таку владу, як у Білорусі, мріє "пів світу".

Лукашенко стане очільником Білорусі вже 7 раз підряд. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на білоруські пропагандистські ЗМІ.

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Лукашенко знову оголосив себе президентом

25 березня пройшла "інавгурація" самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка. Тепер він всьоме займе посаду білоруського очільника.

Довідка: Олександр Лукашенко переміг на "виборах" у Білорусі з неймовірним результатом 86,82%. Вони відбулися 26 січня 2025 року. У бюлетені фактично не було жодного опозиційного кандидата, всі "суперники" Лукашенка або представляли ті самі інтереси або виглядали як опозиція, хоча активісти називали їх всього лише "маріонетками".

Цікаво, що свою присягу Лукашенко проголосив білоруською мовою.

У своїй промові Лукашенко знову поіронізував з того, що його називають диктатором, хоч і не безпідставно.

Пів світу мріє про нашу диктатуру – диктатуру реальних справ й інтересів наших людей,

– заявив самопроголошений лідер Білорусі.