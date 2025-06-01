Літак в Індії упав прямо на житловий район неподалік аеропорту

В Індії 12 червня розбився пасажирський літак з понад 240 людьми на борту. Літак впав прямо на житловий район.

Неподалік від місця аварії знаходиться аеропорт, куди, ймовірно хотів сісти літак. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на телеграм-канали.

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В Індії літак впав на житловий район

В Індії розбився пасажирський літак, він впав прямо на житловий район неподалік аеропорту. На борту було понад 240 людей.

У Air India підтвердили катастрофу. Літак Boeing 787-8 Dreamliner виконував рейс Ахмабад-Лондон.

У мережі ширяться відео з місця авіакатастрофи та навіть відео самого моменту аварії.

Момент падіння літака в Індії: дивіться відео

Літак в Індії впав прямо на житловий район: дивіться відео

Місце аварії літака Boeing 787-8 Dreamliner в Індії: дивіться відео

"Наразі ми з'ясовуємо деталі та поділимося подальшими оновленнями якомога швидше на нашому вебсайті та на нашому X", – зазначили у Air India.