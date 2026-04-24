Росія примушувала індусів воювати: рідні подали до суду
- 26 сімей індійців подали колективний позов до суду, оскільки їхніх родичів обманом відправили воювати на боці Росії.
- Сім'ї вимагають від посла Індії в Росії оновлену інформацію про долю своїх близьких, адже тим заборонено користуватися телефонами.
Громадяни Індії вирушали до Росії на заробітки. Але їх обманом відправили на війну проти України. Тепер їхні рідні подали колективний позов до суду.
Вони не знають, де їхні близькі та чи живі взагалі. Про це розповіли в проєкті "Хочу жить".
Що відомо про позов Індії проти Росії?
Обдурених родин 26 – саме стільки приєдналися до позову. Та насправді їх може бути значно більше – понад 100.
26 сімей, чиї діти та чоловіки поїхали до Росії з метою працевлаштування, але були обдурені та примушені до участі у війні на боці Росії, об'єдналися і через суд намагаються домогтися відповідей про долю своїх близьких. Сім'ї прагнуть з'ясувати стан цих людей, а саме – чи живі вони, чи загинули. Вони нічого не знають про рідних, бо у російській армії для них забороняють дзвінки та телефони. Тому сім'ї вимагають, щоб посол Індії в Росії надав оновлену інформацію про ситуацію,
– мовиться в дописі.
"Хочу жить" звертають увагу, що індуси не розуміють, з чим мають справу в особі путінського режиму. Там наголошують: індійських громадян обдурили із контрактами не випадково, бо російські вербувальники чудово знали, куди насправді відправляють іноземних громадян.
Можна скільки завгодно звертатися до судів та урядів, але факт у тому, що росіяни знали, на що йдуть, коли обманювали індусів із контрактами. Їх набирали, щоб після двох тижнів "підготовки" відправити до штурмових підрозділів, не переймаючись тим, виживуть вони чи ні. І тепер, коли вони зникли безвісти, їхнім російським командирам байдуже до їхньої долі,
– акцентують у проєкті.
Важливо! 4 березня Путін підписав указ, який забороняє видавати іноземців, які служать у збройних силах Росії, іншим державам. Фактично це заборона на екстрадицію тих, кого підозрюють у воєнних злочинах. Утім, колишній працівник СБУ Іван Ступак в розмові з 24 Каналом заявив: Кремль все одно видаватиме злочинців – але тоді, коли це стане йому вигідно. Поки що їх накопичують в окупаційній армії.
Кого ще вербує на війну Росія?
Це громадяни різних країн, зокрема так званого Глобального Півдня. Командир 429 окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко в колонці для 24 Каналу написав: уряди Кенії, ПАР, Нігерії, Ботсвани та Лесото б'ють на сполох. Росіяни не тільки заманюють чоловіків обіцянками влаштувати їх будівельниками чи охоронцями. Жінки теж потрапляють у військову машину Росії – наприклад, виробляють дрони.
Були дані і про кубинців. За участь у війні проти України їм можуть пропонувати по 2 тисячі доларів. Перші такі полонені вже є: в січні бригада "Хартія" записала відео з Джоанді Депалазу на псевдо "Ніхто".