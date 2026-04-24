Росія примушувала індусів воювати: рідні подали до суду

Громадяни Індії вирушали до Росії на заробітки. Але їх обманом відправили на війну проти України. Тепер їхні рідні подали колективний позов до суду.

Вони не знають, де їхні близькі та чи живі взагалі. Про це розповіли в проєкті "Хочу жить".

Дивіться також Росія планує захоплення океану та розподіл світу до 2035 року․ Розслідування

Що відомо про позов Індії проти Росії?

Обдурених родин 26 – саме стільки приєдналися до позову. Та насправді їх може бути значно більше – понад 100.

26 сімей, чиї діти та чоловіки поїхали до Росії з метою працевлаштування, але були обдурені та примушені до участі у війні на боці Росії, об'єдналися і через суд намагаються домогтися відповідей про долю своїх близьких. Сім'ї прагнуть з'ясувати стан цих людей, а саме – чи живі вони, чи загинули. Вони нічого не знають про рідних, бо у російській армії для них забороняють дзвінки та телефони. Тому сім'ї вимагають, щоб посол Індії в Росії надав оновлену інформацію про ситуацію,

– мовиться в дописі.

"Хочу жить" звертають увагу, що індуси не розуміють, з чим мають справу в особі путінського режиму. Там наголошують: індійських громадян обдурили із контрактами не випадково, бо російські вербувальники чудово знали, куди насправді відправляють іноземних громадян.

Можна скільки завгодно звертатися до судів та урядів, але факт у тому, що росіяни знали, на що йдуть, коли обманювали індусів із контрактами. Їх набирали, щоб після двох тижнів "підготовки" відправити до штурмових підрозділів, не переймаючись тим, виживуть вони чи ні. І тепер, коли вони зникли безвісти, їхнім російським командирам байдуже до їхньої долі,

– акцентують у проєкті.

Важливо! 4 березня Путін підписав указ, який забороняє видавати іноземців, які служать у збройних силах Росії, іншим державам. Фактично це заборона на екстрадицію тих, кого підозрюють у воєнних злочинах. Утім, колишній працівник СБУ Іван Ступак в розмові з 24 Каналом заявив: Кремль все одно видаватиме злочинців – але тоді, коли це стане йому вигідно. Поки що їх накопичують в окупаційній армії.

Кого ще вербує на війну Росія?