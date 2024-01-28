Індія прагне відмовитися від російської зброї, – Reuters

Індійська влада прагне дистанціюватися від свого найбільшого постачальника зброї – Росії. Це сталося після того, як здатність країни-агресорки постачати боєприпаси та комплектування була обмежена війною в Україні

Журналісти Reuters зазначили, що Індія надалі планує закуповувати зброю у Сполучених Штатів. Водночас країна повинна діяти обережно, щоб уникнути зближення Москви з Пекіном.

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Індія хоче припинити купляти зброю в Росії

За даними Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру, протягом останніх двох десятиліть Росія постачала 65% зброї, закупленої Індією на суму понад 60 мільярдів доларів США. Однак війна в Україні прискорила поштовх до диверсифікації її збройової бази.

Експерт Нандан Уннікрішнан зазначив, що Індія навряд чи підпише будь-яку велику військову угоду з Росією. Адже це була б "червона лінія" для Вашингтона.

Раніше мовилося про те, що індійська сторона могла закупити у Росії озброєння, включно з найсучаснішими російськими гелікоптерами "Камова" та винищувачами Су та МіГ з додатковим доповненням спільного виробництва в Індії.

Крім того, Росія публічно закликала Індію посилити оборонні зв'язки, але, за словами експертів, прем'єр-міністр країни Нарендра Моді зосередився на внутрішньому виробництві із західними технологіями.

Такі зусилля краще відповідали б програмі Моді "Зробити в Індії" для заохочення внутрішнього виробництва, оскільки він робить рідкісну заявку на третій термін на загальних виборах, які мають відбутися у травні 2024 року,

– пишуть журналісти.

Так, за словами міністра оборони країни, Індія планує витратити майже 100 мільярдів доларів США на оборонні замовлення протягом наступного десятиліття. А у 2023 році Індія та Сполучені Штати підписали угоду щодо вироблення двигунів для індійських винищувачів.

Крім того, країни також планують прискорити технологічне співробітництво та спільне виробництво в різних сферах, починаючи від повітряних боїв і закінчуючи розвідкою.

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Журналісти Reuters також підкреслили, що припинення торгівлі зброєю та нафтою між Індією та Росією може підштовхнути Москву до зближення із Пекіном, війська якого перебувають на кордоні з Індією.

Один з аналітиків стверджує, що торгівля Індії з Росією в енергетичній та інших сферах допомогла б "тримати країну якомога далі від Китаю".

Крім того, експерт з Євразії в державному Інституті оборонних досліджень і аналізу імені Манохара Паррікара – Свасті Рао зауважив, що оскільки війна в Україні затягується, виникає питання, чи зможе Росія надати Індії необхідне комплектування для озброєння.

Джерела видання повідомили, що Індія наразі шукає французькі реактивні літаки для свого новітнього авіаносця та хоче створювати підводні човни за французькою, німецькою чи іспанською технологією, а також винищувачі з американськими та французькими двигунами.