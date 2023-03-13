Індія замовляє спільні з Росією протикорабельні ракети на 2,5 мільярда, – ЗМІ

Попри санкції, Індія продовжує співпрацювати з Росією. Зокрема, найближчим часом між країнами має бути оформлений договір про купівлю протикорабельних ракет BrahMos – експортних версій російських "Оніксів".

Ці ракети виготовляють на спільному індійсько-російському підприємстві, яке розташоване в Індії. Вартість угоди – 2,5 мільярда доларів.

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Що відомо про контракт Індії та Росії

Росія використовує протикорабельні надзвукові ракети "Онікс" для ударів про Україні, зокрема для ударів по побережжю України – Одесі, Миколаєві та Очакові.

Експортна версія цієї ракети – BrahMos – була виготовлена спеціально для продажу іншим країнам. Але на відміну від "Онікса", дальність цієї версії збільшилася до 400 кілометрів замість 290. Цими ракетами хочуть оснастити усі кораблі індійського флоту.

Як відзначає видання Defense Ewpress, у самій ракеті продовжується міститись доля російських комплектуючих, хоча Індія декларує поетапне збільшення частки локалізації. Щобільше, через те, що підприємство BrahMos є спільним підприємством Індії та Росії, Москва отримує від цього суттєві прибутки. Крім того, продовження виробництва ракет BrahMos може бути доволі зручним шляхом отримання критичних компонентів Росії для виробництва власного озброєння і засобом для обходу санкцій Заходу на продаж зброї.

Які відносини України та Індії

Дмитро Кулеба розповів, що зараз Україна веде непрості дискусії з Індією на різних рівнях. За словами голови МЗС, є два канали комунікації – по лінії міністерства закордонних справ та розмови між головою Офісу Президента Андрієм Єрмаком з радником прем'єра Індії з питань нацбезпеки. Окрім того, між президентом Володимиром Зеленським та індійським прем'єр-міністром Нарендрою Моді була телефонна розмова.

Керівник МЗС наголосив, що Індія має чимало потрібного для України озброєння, однак не бажає його передавати нам та займає стриману позицію.

Також Індія купує російську нафту та тепер переходить і до озброєння.