В Індії зійшов льодовик: кількість жертв різко зросла

Внаслідок смертельного сходження льодовика в Індії загинули вже щонайменше 50 людей. Рятувальники декілька днів поспіль не припиняють пошуково-рятувальну операцію.

За останніми даними, рятувальники знайшли тіла ще 12 людей. Усі вони стали жертвами сходження льодовика в штаті Уттаракханд на півночі Індії.

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Загальна кількість офіційно підтверджених жертв катастрофи досягла 50 осіб. Тільки половину виявлених тіл вдалося ідентифікувати та передати родичам.

5 з 12 тіл виявили в тунелі, в якому 35 – 40 людей, ймовірно, виявилися заблокованими після природного катаклізму,

– мовиться у повідомленні.

Тим часом зниклими безвісти вважають ще понад 170 людей.

Що відомо про трагедію

На півночі Індії у штаті Уттаракханд зранку 7 лютого сталося сходження льодовика Нанда-Деві. Він спричинив масштабну повінь.

Нанда-Деві. Він спричинив масштабну повінь. У пастці опинилися понад 150 робітників , які працювали на будмайданчику греблі "Ріші Гангу".

, які працювали на будмайданчику греблі "Ріші Гангу". Повінь змила щонайменше одне місто . Крім того, водна повністю зруйнувала гідротехнічні споруди та 3 мости

. Крім того, водна повністю зруйнувала гідротехнічні споруди та 3 мости До рятувальних робіт залучили підрозділи поліції, армії, а також військові вертольоти .

. Захисники навколишнього середовища бачать причину сходу в неконтрольованому будівництві на схилах льодовика протягом останніх років.

Наслідки сходження лавини в Індії / Фото Getty Images