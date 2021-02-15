В Індії зійшов льодовик: кількість жертв різко зросла

Внаслідок смертельного сходження льодовика в Індії загинули вже щонайменше 50 людей. Рятувальники декілька днів поспіль не припиняють пошуково-рятувальну операцію.
Джерело:Xinhua
За останніми даними, рятувальники знайшли тіла ще 12 людей. Усі вони стали жертвами сходження льодовика в штаті Уттаракханд на півночі Індії.
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Загальна кількість офіційно підтверджених жертв катастрофи досягла 50 осіб. Тільки половину виявлених тіл вдалося ідентифікувати та передати родичам.
5 з 12 тіл виявили в тунелі, в якому 35 – 40 людей, ймовірно, виявилися заблокованими після природного катаклізму,
– мовиться у повідомленні.
Тим часом зниклими безвісти вважають ще понад 170 людей.
Що відомо про трагедію
- На півночі Індії у штаті Уттаракханд зранку 7 лютого сталося сходження льодовика Нанда-Деві. Він спричинив масштабну повінь.
- У пастці опинилися понад 150 робітників, які працювали на будмайданчику греблі "Ріші Гангу".
- Повінь змила щонайменше одне місто. Крім того, водна повністю зруйнувала гідротехнічні споруди та 3 мости
- До рятувальних робіт залучили підрозділи поліції, армії, а також військові вертольоти.
- Захисники навколишнього середовища бачать причину сходу в неконтрольованому будівництві на схилах льодовика протягом останніх років.
Наслідки сходження лавини в Індії / Фото Getty Images