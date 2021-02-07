В Індії зійшов льодовик: сотні людей вважаються зниклими безвісти – фото, відео

На півночі Індії у штаті Уттаракханд зранку 7 лютого сталося сходження льодовика Нанда-Деві. Він спричинив масштабну повінь.

Трагедія сталася приблизно о 8:00 за місцевим часом. Велика частина будівель та інфраструктури була зруйнована.

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Влада штату повідомляє, що через повінь на річці Дхаулі Ганга, яка утворилася внаслідок сходження льодовика, був зруйнований міст Джошиматх-Маларі. Його використовувався індійські військовослужбовці для переходу в прикордонні райони.

Очільник МВС Індії Аміт Шах оголосив про початок рятувальної операції. За даними видання, в округ Чамолі кинули близько 600 військових.

Що відомо про жертв та постраждалих

Попередньо, жертвами інциденту могли стати від 100 до 150 людей. Загалом приблизно 150 осіб вважаються зниклими безвісти.

Більшість з постраждалих могли бути працівниками греблі "Ріші Ганга", яка опинилася в епіцентрі стихійного лиха. Представники енергетичного проєкту заявили, що не мають зв'язку зі співробітниками.



В Індії зійшов льодовик / Фото з твіттеру ANI

Внаслідок сходження льодовика утворилася повінь: дивіться відео

Частина будівель та інфраструктури була зруйнована: дивіться відео