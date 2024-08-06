У лісі в Індії знайшли жінку, прикуту ланцюгом до дерева: каже, що була там 40 днів

Індійський пастух, ідучи на гучні крики, виявив у густому лісі жінку. Вона була прикута до дерева ланцюгом.

У медичному закладі постраждала заявила, що у скоєному винен її чоловік. Відомо, що 50-річна жінка є громадянкою США.

Дивіться також Миттєва карма: сім'я з дітьми двічі спробувала "вкрасти" місце у літаку й поплатилася

В Індії американку знайшли голодною та прикутою до дерева

За словами місцевих жителів, ліс в центральному штаті Індії Махараштра, де її виявили, – величезний, тому жінці дуже пощастило, що того дня пастух корів перебував неподалік, пишуть в BBC.

"Звук долинав з лісу на схилі гори. Коли я пішов туди, то побачив, що одна нога жінки була прикута до дерева. Жінка кричала, як тварина. Я зателефонував іншим мешканцям села і місцевій поліції, – розповів пастух Пандуранг Гавкар.

Правоохоронці, які прибули на виклик, спиляли ланцюг та врятували жінку.

При ній знайшли копію американського паспорта, а також карту Aadhaar – унікальний ідентифікатор для жителів Індії – з її домашньою адресою в штаті Тамілнад.

Крім того, у постраждалої знайшли мобільний телефон, планшет та 31 000 рупій (370 доларів). Це дозволило правоохоронцям відкинути крадіжку як мотив нападника.

Поліція спочатку доставила її до місцевої лікарні, а потім перевезла до лікарні в сусідньому штаті Гоа.

За кілька днів, коли її фізичне здоров'я покращилося, жінку перевели до психіатричного відділення для подальшого лікування, повідомили лікарі.

"Ми не знаємо, як довго вона не їла, але на сьогодні її життєві показники – стабільні", – розповів лікар Шивананд Бандекар.

За його словами, у Каї сильні рани на нозі. Медики також підозрюють, що жінка страждає на психічний розлад. Зараз її стан покращився, вона охоче спілкується з медперсоналом (вона знає лише англійську мову) і приймає ліки.

Спершу жінка спілкувалася з поліцейськими за допомогою нотаток у блокноті, адже говорити вона не могла.

У них вона написала, що до дерева її прикував чоловік, та залишив "у лісі помирати без їжі та води". Вона стверджувала, що 40 днів прожила без їжі та води.

Одразу після цього слідство оголосило чоловіка в розшук, за попередніми даними, він може переховуватися в штаті Тамілнад.

Також Каї стверджувала, що їй зробили укол від гострого психозу, через що у неї звело щелепу і вона не могла пити воду, тому їй довелося вводити їжу внутрішньовенно.

"Я – жертва, але я вижила, а він втік", – сказала постраждала.

У поліції заявили, що не змогли перевірити ці заяви, але сумнівається, що Каї змогла б вижити в лісі без їжі та води стільки часу.

Зазначається, що правоохоронці зареєстрували справу про замах на вбивство її чоловіка та направили команди до Тамілнаду, Гоа та Махараштри для подальшого розслідування справи. Її чоловіка ще не розшукала поліція.

Поліція каже, що також шукає докази в мобільному телефоні та планшеті, які вони знайшли у жінки.

У виданні також додали, що поліції вдалося встановити, що Лаліта Каї раніше була балериною, практикувала йогу в Америці. Близько 10 років тому вона переїхала до Індії, щоб глибше зануритися в йогу й освоїти техніку медитації.

Весь цей час жінка мешкала в штаті Тамілнад, де і познайомилася з майбутнім чоловіком. У деяких ЗМІ поліція називала його Сатішем.

Правоохоронні органи стверджують, що, на їхню думку, перед тим, як Каї опинилася в лісі, подружжя серйозно посварилося.

У деяких повідомленнях говориться, що вона залишилася в готелі в Гоа на два дні, а потім поїхала в місто Мумбаї, фінансову столицю Індії.

Але немає ясності щодо того, коли і як вона опинилася в лісі, де її виявили.

