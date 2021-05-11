В Індії на березі річки Ганг знайшли десятки тіл

В Індії на березі річки Ганг знайшли приблизно 40 людських тіл. Моторошну знахідку виявили неподалік від кордону між штатами Біхар і Уттар-Прадеш.

Однією з найімовірніших причин смерті цих людей називають коронавірус. Місцевий чиновник Ашок Кумар розповів, що вочевидь тіла принесла течія зі штату Уттар-Прадеш.

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Тіла були частково спалені. Місцеві ЗМІ припускають, що вони опинилися у річці під час процедури кремації. Найчастіше вона відбувається саме на берегах уздовж річки Ганг.

Водночас місцеві жителі повідомляють, що води Гангу стали останнім притулком для багатьох померлих. Через дефіцит деревини та зростання цін деякі сім'ї вже не можуть оплатити процедуру кремації для своїх рідних.

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