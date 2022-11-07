Катастрофічне забруднення повітря в Індії: довелось закрити школи
Джерело:abp live
Нью-Делі потерпає від катастрофічного забруднення повітря. На жаль, це повторюється щозими. У місті вже закрили школи, а 50% держслужбовців мають працювати з дому.
Окрім того, у місто обмежили в'їзд транспорту. Також у Нью-Делі призупинили проведення будівельних робіт.
Зауважте Українці відчують на собі: у ЗСУ заявили про екоцид й опублікували моторошні дані
Людей вже попередили, що можуть вжити додаткових заходів. До цього потрібно бути готовими у будь-яку мить. Загалом якість повітря у Нью-Делі оцінили як "дуже погану".Зверніть увагу! Рішення закрити школи ухвалили після скарг батьків учнів. Стурбовані місцеві жителі розповідали, що їхні діти скаржаться на погане самопочуття та подразнення очей, носа і горла.
Нью-Делі затягнуло смогом: дивіться відео
Люди показують, як зараз виглядає місто: дивіться відео
Погіршення якості повітря відбувається у місті щозими
На жаль, суттєве погіршення якості повітря у Нью-Делі фіксують щозими. Над столицею утворюється густий смог. Усе тому, що холодне важке повітря затримує у собі забрудники повітря. Зокрема, мовиться про:
- пил, який утворюється під час будівництв;
- викиди від транспорту;
- дим, який утворюється під час спалення стерні.
Людей просять бути обережними та дослуховуватися до рекомендацій. Коли місцеві школи повернуться у звичний режим роботи, наразі невідомо.