В Індії леопард увірвався до шкільного класу й напав на учня: відео з камери спостереження

Жахливий випадок стався в індійському штаті Уттар-Прадеш 1 грудня. Леопард потрапив до класної кімнати, згодом туди увійшов і 10-річний учень. Тварина атакувала хлопця.

Леопард забрів у приміщення інтернаціонального коледжу. Тварина зайшла у клас, куди не пощастило зайти одному зі школярів.

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Леопард покусав хлопця за руку та спину

Уникнути зустрічі з леопардом хлопчик не уникнув та, на щастя, він залишився живим.

Увійшовши в клас, я побачив леопарда. У момент, коли я відвернувся, тварина напала і вкусила мене за руку і спину,

– сказав Лакі Радж Сінгх.

Спочатку школяра доправили до лікарні, проте медики заспокоїли, що травми у юного пацієнта – легкі. За попередньою інформацією, він вже вдома.

Леопард увійшов у будівлю вранці

Директор школи Йогеш Ядав пояснив, що тварина прийшла у коледж рано вранці – коли учні лише приходили на навчання. Після нападу на Лакі тварину вдалось зачинити у класній кімнаті. Одразу повідомили єгерів та поліцію. Поки фахівці їхали, за діями леопарда стежили з допомогою камер.

Дивіться відео нападу леопарда у школі:

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