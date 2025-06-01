В Індії розбився літак: на борту було понад 240 пасажирів
В Індії 12 червня розбився літак. Спочатку повідомляли, що на борту могли перебувати 130 пасажирів, а згодом місцеві ЗМІ оприлюднили цифру у межах 240 – 290 осіб.
Сталася авіакатастрофа на заході країни неподалік аеропорту міста Ахмедабад. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на India.com.
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Літак впав на житловий район
Небо на місці авіакатастрофи затягнуло чорним димом. Туди виїхали десяток "пожежних" та "швидких".
Літак впав просто на житловий район поряд з аеропортом.
Момент падіння літака в Індії: дивіться відео
В Індії впав літак: дивіться відео
За попередніми повідомленнями, він розбився невдовзі після зльоту.
Авіакатастрофа в Індії: дивіться відео
Рейс був ідентифікований як Air India 171, який, за даними онлайн-трекерів рейсів, він вилетів о 13:10 за місцевим часом з Міжнародного аеропорту імені Сардар Валлаббхай Пателя в Ахмедабаді до аеропорту Гатвік у Лондоні.
В Індії впав літак з пасажирами на борту: дивіться відео