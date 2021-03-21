Індії загрожують санкції США за купівлю зброї в Росії

Індія зібралася купити у Росії зенітно-ракетні комплекси С-400. Саме через це керівник американського військового відомства вказав офіційному Делі, що за такі дії Вашингтон може накласти санкції.

У Пентагоні переконані, що купівля зброї у Росії погіршує стосунки союзників. Раніше подібна ситуація вже склалася через рішення Туреччини.

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США пригрозили Індії санкціями за купівлю зброї в Росії

Сполучені Штати Америки натякнули Індії, що тій варто відмовитися від ідеї придбання в Росії ЗРК (зенітно-ракетного комплексу) С-400. Це сталося 20 березня під час зустрічі у Нью-Делі міністра оборони США Ллойда Остіна та керівника індійського військового відомства Раджнатха Сінгха.

Білий Дім, за повідомленням глави Пентагону, наполегливо закликає союзників і партнерів утриматися від покупок, за якими можуть послідувати санкції з боку Вашингтона.

Про це Остін сказав журналістам на брифінгу після зустрічі з Сінгхом. Зауважимо, С-400 – це зенітно-ракетний комплект для протистояння стратегічній та тактичній авіації й іншим засобам повітряного нападу. Система здатна вражати цілі в радіусі 400 кілометрів.

Російська С-400 вже зіпсувала стосунки США та Туреччини

Нагадаємо, контракт на купівлю С-400 Індія й Росія підписали ще восени 2018. Однак перші поставки зброї очікують до кінця 2021 року.індійці вже переказали росіянам.

США та Туреччина є членами НАТО. Однак факт купівлі Анкарою С-400 у Росії викликав різку реакцію Вашингтона.

Білий дім виключив Туреччину з переліку партнерів програми виробництва новітнього винищувача F-35.

А також відкликав пропозицію про постачання ракетних комплексів Patriot.

Також США запровадили санкції проти деяких турецьких посадовців, причетних до укладання військового контракту з Кремлем.