Індію накрили потужні зливи: понад 20 жертв

У штаті Керала на півдні Індії спостерігають сильні зливи. Стихія вже забрала життя щонайменше 26 людей.

Зсуви змили 3 будинки та кілька мостів у штаті. Також зливи спричинили підтоплення та повені. Місцева влада називає ситуацію "серйозною".

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Індійський метеорологічний департамент попередив про сильні дощі в штаті через систему низького тиску, яка сформувалася над Аравійським морем. До слова, уряд штату Керала оголосив червоний рівень тривоги в 5 районах.

Кілька десятків жертв

Жертвами стихії стали щонайменше 26 осіб, повідомляє "Сіньхуа". Ще понад 10 людей зникли безвісти через зсуви. Влада доручила армії та Національним силам реагування на стихійні лиха надати допомогу постраждалим. Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді висловив співчуття рідним загиблих.

Групи NDRF вже направлені для надання допомоги в рятувальних операціях,

– запевняють у владі.