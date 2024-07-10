Як громадяни Індії опинились на фронті: російський опозиціонер припустив схему Кремля
Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді та російський диктатор Владімір Путін начебто домовились про повернення індійців в свою країну, які воюють проти України. Це підтверджує проблеми Росії з особовим складом.
Колишній міністр енергетики Росії, опозиціонер Володимир Мілов розповів 24 Каналу, що індійців заманювали в Росію та відправляли на війну. Тепер російському диктатору потрібно виправдовуватись перед Моді.
Дивіться також Індія дрейфує до Заходу: що показав візит Моді в Росію
Схема Кремля
Мілов розповів, що громадян Індії заманили на війну проти України обманом. Їм могли пропонувати гроші або ж роботу.
Завезли, наприклад, в Ростовську область, дали спорядження, зброю і вперед,
– зазначив колишній міністр енергетики Росії.
Такі події ще раз підтверджують те, що в Росії є великий дефіцит персоналу для укомплектування армії. Росіяни обманом заманювали людей іншої країни для війни в своїх цілях, а президенти двох країн мусять розбиратись.
Ключовою проблемою в Росії є кадри. Такі епізоди підкреслюють, на які пекельні дії Путін змушений погоджуватись, а потім мати скандали зі союзником,
– підкреслив Мілов.