Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді та російський диктатор Владімір Путін начебто домовились про повернення індійців в свою країну, які воюють проти України. Це підтверджує проблеми Росії з особовим складом.

Колишній міністр енергетики Росії, опозиціонер Володимир Мілов розповів 24 Каналу, що індійців заманювали в Росію та відправляли на війну. Тепер російському диктатору потрібно виправдовуватись перед Моді.

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Схема Кремля

Мілов розповів, що громадян Індії заманили на війну проти України обманом. Їм могли пропонувати гроші або ж роботу.

Завезли, наприклад, в Ростовську область, дали спорядження, зброю і вперед,

– зазначив колишній міністр енергетики Росії.

Такі події ще раз підтверджують те, що в Росії є великий дефіцит персоналу для укомплектування армії. Росіяни обманом заманювали людей іншої країни для війни в своїх цілях, а президенти двох країн мусять розбиратись.

Ключовою проблемою в Росії є кадри. Такі епізоди підкреслюють, на які пекельні дії Путін змушений погоджуватись, а потім мати скандали зі союзником,

– підкреслив Мілов.