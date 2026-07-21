Під Петербургом спалахнув індустріальний парк із низкою підприємств

У вівторок, 21 липня, у Всеволожську Ленінградської області спалахнула пожежа. Там запалав індустріальний парк "Ладога".

Про це пишуть OSINT-аналітики. 24 Канал зібрав усе, що відомо на цей момент.

Що відомо про пожежу під Петербургом?

За інформацією рятувальників, займання охопило складсько-виробничу будівлю на Всеволожському проспекті, 117, корпус 1. Площа пожежі сягнула близько 5 900 квадратних метрів.

Пожежа охопила російський Всеволожськ: дивіться відео

За цією адресою розташований індустріальний парк "Ладога", на території якого працюють підприємства "Терра-пласт", "Мікспласт" і "Центр радіаційних технологій". Пожежу вже нібито ліквідували, однак причини її виникнення наразі встановлюють.

Займання в індустріальному парку "Ладога": дивіться відео

Телеграм-канал Exilenova+, коментуючи пожежу в індустріальному парку поблизу Санкт-Петербурга, написав, що в Росії "сам по собі" загорівся промисловий об'єкт, згадавши про нещодавній удар російських військ по гіпермаркету "Епіцентр" у Сумах, який не мав жодного військового призначення.

Автори каналу також застерегли російський бізнес про те, що подібні інциденти можуть повторюватися. Нагадаємо, 20 липня російські війська завдали удару по "Епіцентру" в Сумах. Внаслідок атаки спалахнула масштабна пожежа, постраждали дорослі та діти.

До слова, 21 липня неспокійно і в російському Липецьку. Близько 03:30 почали з'являтися повідомлення про пожежу в місті. За попередньою інформацією, займання виникло в районі місцевої ТЕЦ після оголошення ракетної небезпеки.

А напередодні, 20 липня, Московська область зазнала однієї з наймасштабніших атак дронів за останній час. У напрямку столиці та області летіло понад 400 БпЛА. Попри роботу ППО, у різних районах регіону зафіксували пожежі та пошкодження.

Однією з найбільш помітних цілей став логістичний комплекс "Південні ворота", де після атаки спалахнула масштабна пожежа. Також сталося займання на території логістичних центрів Wildberries у Підмосков'ї.