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      Инфекции и миллионы смертей нас рассудят, или Проблемы и последствия глобального потепления

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      Грета Тунберг впервые привлекла мировое внимание год назад
      Грета Тунберг впервые привлекла мировое внимание год назад / Фото из открытых источников

      В понедельник, 23 сентября, на саммите ООН в Нью-Йорке с эмоциональной речью выступила Грета Тунберг — 16-летняя активистка из Швеции, получившая мировую известность из-за борьбы с изменениями климата.

      Про споры вокруг да около Греты Тунберг думаю: пока люди не заметят четкой причинно-следственной связи климатических колебаний с катастрофическими, смертельными последствиями, любая активно внедряемая массовая кампания будет у многих вызывать отторжение: "манипуляторы над нами издеваются".

      Важно: Глобальное потепление: на саммите G7 генсек ООН заявил о чрезвычайной климатической ситуации

      И еще многие эти прогнозируемые катастрофические последствия, вроде повышения уровня моря, вызывают реакцию "и че? будет ближе ходить к пляжу".
      А ведь есть исследования, которые указывают на связь климатических изменений и пандемий  например, распространение Юстиниановой чумы, которая более ста лет выкашивала Европу, связано с аномальным похолоданием, "год без лета".

      Короче, пока речь не зайдет о смерти, споры потеплистов с антипотеплистами будут спорами про Андроид и Айос, про Кэнон и Никон. Только инфекции и миллионы смертей нас рассудят. (И это кстати, опять же, главный критерий, почему вменяемые люди понимают реальность ВИЧ и необходимость прививок "аргумент возможной смерти", я бы так назвал)

      P.s. С политическими спорами та же херня. Но тут "аргумент возможной смерти" не всегда срабатывает поклонники Сталина тому примером.

      Автор: Андрей Дехтяренко

      Интересно: В Исландии "похоронили" первый ледник, который исчез в результате климатических изменений

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      Автор: Блог Соцмережі
      Теги: Новини політики Новини України Публікації Глобальне потепління
      Джерело: Facebook
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