Інформація про можливі удари з повітря може поширюватися лише офіційними каналами, – Геращенко

Антон Геращенко наголосив, що інформація про можливі ракетні або повітряні удари може поширюватися лише по офіційних каналах.

Про це колишній заступник міністра внутрішніх справ повідомив на своїй сторінці у соціальних мережах.

Читайте також Окупанти обстріляли Васильків з балістичних ракет

Увага! Інформація про можливі ракетні або повітряні удари може поширюватися лише по офіційних каналах. Це може бути інформація від Генерального штабу або КМДА, куди вона найперше передається,

– сказав він.

"Україна отримує дані про повітряну загрозу від наших союзників, які дуже уважно переглядають із космосу та радарів на території країн НАТО все, що відбувається в Росії та Білорусі, та передають їх нашій державі негайно", – пояснив Антон Геращенко.

Експосадовець наполегливо закликав не черпати інформацію про можливі повітряні удари з анонімних джерел і "не влаштовувати потім істерику на всі соціальні мережі".