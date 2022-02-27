Київський міський голова Віталій Кличко не заявляв, що столицю оточено. На цьому наголосила речниця мера Оксана Зінов'єва.

Про що мова? Раніше у ЗМІ поширилася заява Віталія Кличка з інтерв'ю Associated Press – нібито про те, що Київ оточено та цивільних неможливо евакуювати.

Дійсно, міський голова у неділю, 27 лютого, давав інтерв'ю Associated Press. А проте насправді у ньому мер не казав і не мав на увазі, що столицю оточено і людей неможливо евакуювати через відрізані шляхи.

Він трохи не так там сказав. Некоректна історія,

– сказала речниця Кличка.

За її словами, інформація про оточення Києва – "брехня та маніпуляція".

Усі цивільні, які перебуватимуть на вулиці під час комендантської години, будуть вважатися членами диверсійно-розвідувальних груп ворога.