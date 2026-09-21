Про це повідомляє сайт КМДА.

"Інформація про те, що на Теремках нібито знову вирубують дерева для прокладання тепломережі, не відповідає дійсності. За інформацією "Київтеплоенерго", будівництво тепломережі відбувається за оптимізованим варіантом проєкту. Він передбачає збереження близько 160 дерев. Видаленню підлягатимуть близько 10 дерев, а решту кронують. Наразі на локації проводять земляні роботи: екскаватори риють траншею для прокладання тепломережі. Також навколо будівельного майданчика встановлюють огорожу", – повідомляють в КМДА.

Як зазначається, на локації тривають будівельно-монтажні роботи з прокладання резервної теплотраси для житлових масивів Теремки-1 та Теремки-2, яка має забезпечити подачу тепла в разі надзвичайної ситуації чи зупинки ТЕЦ.

Відомо, що сьогодні на місце будівництва прийшли мешканці Теремків. Вони вимагали продовжити роботи та гарантувати забезпечення житлових будинків теплом узимку.

Як повідомлялося раніше, за результатами діалогу з представниками громадськості, науковцями та незалежними експертами сформували перелік змін до алгоритму виконання проєкту. Ці зміни не суперечать чинним правовим, будівельним, технічним і технологічним нормам.