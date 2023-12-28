ФСБ готує інформаційну операцію проти України: ДБР натякає на причетність Дубінського

У Держбюро розслідувань заявляють, що російські спецслужби готують проти українського відомства масштабну медійну атаку. Ймовірно, до цього планує докласти руку нардеп Дубінський, якого підозрюють в держзраді.

Власне, у четвер, 28 грудня, про це стало відомо. Пресслужба ДБР не зазначає ім'я Олександра Дубінського в повідомлені через презумпцію невинуватості. Однак те, що йдеться про нього, зрозуміло з контексту повідомлення.

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Хто хоче дискредитувати Україну

Не один нардеп Дубінський, якого підозрюють у державній зраді, разом зі спецслужбами Кремля може готувати цю спецоперацію. Йдеться про цілу злочинну організацію, що хоче підірвати авторитет ДБР та загалом правоохоронної системи України.

За завданням спецслужб Росії вони планують поширити фейки про хід досудового розслідування відносно них, розповідати про нібито політичні переслідування,

– пишуть у Держбюро розслідувань.

Через сумнівні джерела в ЗМІ Москва планує розповсюджувати неправдиву та перекручену інформацію для нівелювання фактів, що уже довело слідство, та здобутих доказів.

Саме ДБР та Службі безпеки України вдалось викрити цю злочинну організацію в листопаді 2023 року. До її складу входили:

екснардеп (ймовірно, Андрій Деркач);

чинний народний депутат (очевидно, Дубінський);

помічник одного обранців (ймовірно, Ігор Колєсніков);

колишній прокурор (ймовірно, Костянтин Кулик).

За вказівкою російських спецслужб вони дискредитували імідж України на міжнародній арені для погіршення дипломатичних відносин зі США та ускладнення вступу України до Євросоюзу та НАТО.

Народному депутату уже було оголошено підозру за цим фактом. Також оголошено підозру його колезі, якого уже позбавили мандату, та іншим фігурантам цієї справи.

В ефірі телемарафону радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сапьян повідомила, що у цьому випадку слідчі спрацювали на випередження. Вона додала, що відомство не має законного права називати прізвища підозрюваних, якщо вони не набули резонансного характеру або якщо підозрюваний сам обговорює ті чи інші теми.

Але я думаю, що ви прекрасно зрозуміли, про кого мовиться. Мовиться про народного депутата, який зовсім нещодавно за рішенням суду перебуває у СІЗО, який також зауважував, що над ним там знущалися, і який є фігурантом у трьох кримінальних провадженнях, які розслідують у ДБР. Одне із них стосується державної зради,

– пояснила Сапьян.

Вона також додала, що ДБР має інструменти, аби відстежувати, з ким розмовляє або переписується підозрюваний. Саме тому у цьому випадку відомство спрацювало на випередження й закликало довіряти лише перевіреній інформації.

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