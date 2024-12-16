Відео допитів українських військових: Повітряні сили зробили важливу заяву

Поширення відео допитів українських військовополонених є одним із інструментів інформаційної війни, яку веде агресор. Такі матеріали створені для деморалізації українських військових та цивільного населення.

Це підриває дух українців в Україні та за кордоном. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

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Навіщо ворог публікує такі відео

Через подібні відео противник намагається просувати пропагандистські наративи, підривати довіру до військово-політичного керівництва України та Сил оборони або створювати хибне враження про нібито "здачу" територій. Ці матеріали часто містять вирвані з контексту фрази або перекручену інформацію, що може вводити в оману та виправдовувати агресивні дії ворога.

Варто пам’ятати, що полонені військові можуть піддаватись фізичному або психологічному тиску під час допитів. У таких умовах вони можуть бути змушені говорити те, що диктує ворог, не виражаючи власної позиції. Це не свідчить про зраду чи брак патріотизму, а є наслідком складної ситуації у полоні.

Громадянам слід критично сприймати подібні відео, розуміючи, що вони можуть бути маніпулятивними або повністю сфальсифікованими. Інформаційна боротьба є важливою складовою протидії збройній агресії, і лише об’єднані зусилля допоможуть протистояти пропагандистському впливу ворога.