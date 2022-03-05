Інформаційна війна України проти РФ вже дає перші плоди: росіяни вийшли на мітинг

Українці намагаються донести росіянам правдиву інформацію про війну РФ проти України. І це вже дає перші плоди – люди з Росії таки вийшли на мітинг.

Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко.

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За його словами, близько 10 тисяч росіян прийшли на мітинги. Хоча російська дезінформація заявила, що вийшла лише тисяча людей. Але кожен може побачити правду на відео в соцмережах.

Ми розуміємо, що “лід тронувся”. В цілому, люди в Росії починають по-трохи розуміти, що ця війна їм не потрібна,

– каже Денисенко.

Додамо, що через війну в Україні багато країн запровадили санкції проти РФ, а бренди – припинили співпрацю. Це завдасть максимальні удари по російській економіці. Які великі компанії більше не ведуть бізнес з росіянами – читайте у статті.