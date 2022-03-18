Інформаційний фронт працює: вже заблоковано 1500 ворожих ресурсів за допомогою чат-ботів

Громадяни України активно допомагають правоохоронцям боротись із російськими окупантами на інформаційному фронті.

За допомогою чат-ботів у Telegram користувачі повідомляють про ворожі дії на території нашої держави, а також про виявлену пропаганду та дезінформацію. Вже вдалося заблокувати 1500 ресурсів агресора, деякі заблоковані канали мали навіть 15-мільйонну аудиторію, повідомило МВС України.

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Окрім телеграм-каналів, заблоковано 3178 публікацій, які виправдовували військові злочини й загибель мирного населення України.

Нагадаємо, Кіберполіція для цього ще на початку війни створила телеграм-канал StopRussiaChannel | MRIYA та телеграм-бот, які допомагають протидіяти проросійській пропаганді та дезінформації шляхом надсилання скарг на небезпечний контент у соцмережах.

Принцип роботи телеграм-каналів для скарг: користувачі надсилають у бот посилання на спільноту, яку вважають небезпечною у часи військової агресії. Далі надається оцінка контенту. Після чого користувачі каналу скаржаться на ворожі ресурси.

Також в МВС нагадали про ще один спеціальний бот "Народний месник". Там користувачі можуть повідомляти про мітки, залишені ворогом, виявлену техніку або військових-окупантів, випадки мародерства, а також місця знаходження снарядів, що не розірвались. Станом на сьогодні, 18 березня, через бот надійшло понад 44 тисячі повідомлень.

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