Інкасатори, яких затримали в Угорщині, повернулися в Україну

Інкасаторів Ощадбанку, яких затримали 5 березня в Угорщині, вже звільнили. Наразі вони перетнули український кордон і перебувають у безпеці.

Про це повідомив глава МЗС України Андрій Сибіга.

Дивіться також Витягли з авто, повалили на землю: з'явилося відео затримання українських інкасаторів в Угорщині

Що відомо про повернення інкасаторів?

Вдалося повернути в Україну усіх інкасаторів.

Вже доповів Президенту України Володимиру Зеленському про те, що нам вдалося домогтися звільнення семи громадян України, які утримувалися в Будапешті,

– написав Сибіга.

Консули надали їм необхідну допомогу.

Міністр висловив вдячність команді в МЗС та Посольстві України в Угорщині, правоохоронним органам, державним установам, державним банкам та усім, хто допомагав.

Прибуття звільнених інкасаторів: дивіться відео

Деталі інциденту