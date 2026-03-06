Укр Рус
6 березня, 19:57
Оновлено - 20:23, 6 березня

Інкасатори, яких затримали в Угорщині, повернулися в Україну

Софія Рожик
Основні тези
  • Інкасаторів Ощадбанку, затриманих в Угорщині, звільнили та повернули в Україну.
  • Глава МЗС України Андрій Сибіга показав відео їхнього прибуття.

Інкасаторів Ощадбанку, яких затримали 5 березня в Угорщині, вже звільнили. Наразі вони перетнули український кордон і перебувають у безпеці.

Про це повідомив глава МЗС України Андрій Сибіга.

Що відомо про повернення інкасаторів?

Вдалося повернути в Україну усіх інкасаторів.

Вже доповів Президенту України Володимиру Зеленському про те, що нам вдалося домогтися звільнення семи громадян України, які утримувалися в Будапешті,
– написав Сибіга.

Консули надали їм необхідну допомогу. 

Міністр висловив вдячність команді в МЗС та Посольстві України в Угорщині, правоохоронним органам, державним установам, державним банкам та усім, хто допомагав.

Прибуття звільнених інкасаторів: дивіться відео

 

Деталі інциденту