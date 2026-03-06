Інкасатори, яких затримали в Угорщині, повернулися в Україну
- Інкасаторів Ощадбанку, затриманих в Угорщині, звільнили та повернули в Україну.
- Глава МЗС України Андрій Сибіга показав відео їхнього прибуття.
Інкасаторів Ощадбанку, яких затримали 5 березня в Угорщині, вже звільнили. Наразі вони перетнули український кордон і перебувають у безпеці.
Про це повідомив глава МЗС України Андрій Сибіга.
Дивіться також Витягли з авто, повалили на землю: з'явилося відео затримання українських інкасаторів в Угорщині
Що відомо про повернення інкасаторів?
Вдалося повернути в Україну усіх інкасаторів.
Вже доповів Президенту України Володимиру Зеленському про те, що нам вдалося домогтися звільнення семи громадян України, які утримувалися в Будапешті,
– написав Сибіга.
Консули надали їм необхідну допомогу.
Міністр висловив вдячність команді в МЗС та Посольстві України в Угорщині, правоохоронним органам, державним установам, державним банкам та усім, хто допомагав.
Прибуття звільнених інкасаторів: дивіться відео
Деталі інциденту
Інкасаторів викрали у Будапешті 5 березня. Вони їхали з Австрії і везли 40 мільйонів доларів, 35 мільйонів євро та 9 кілограмів золота.
Угорщина пояснила свій вчинок тим, що усе це могло належати "українській військовій мафії". Згодом вона навіть похизувалася фото захоплених грошей та золота.
Політолог Володимир Фесенко зауважив 24 Каналу, що таким затриманням прем'єр Угорщини Орбан свідомо підіймає ставки. Він показує, що готовий на будь-які провокації, аби лиш отримати вигоду для своєї передвиборчої кампанії.