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      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ЛИТВА – УКРАЇНА АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД
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      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ЛИТВА – УКРАЇНА АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД

      Інколи це означає важкі компроміси, – Держдеп США про обмін полоненими України та Росії

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      Обмін полоненими дорівнює компроміс
      Обмін полоненими дорівнює компроміс / Ілюстративне фото (pixabay)

      Лідери країни повинні віднайти шлях до повернення в'язнів, а інколи це означає важкі компроміси. Особливо коли мовиться про обмін утримуваними особами між Росією та Україною.

      Про це "Голосу Америки" розповів заступник помічника державного секретаря США Джордж Кент.

      Читайте також: Волкер прокоментував обмін полоненими між Україною та Росією

      Він переконаний, що дуже важко – і в цьому вже переконалися українські лідери – вести переговори з росіянами. Кент нагадав, що Україна перебуває у війні з росіянами на території України. Що у результаті російської агресії 13 тисяч українських громадян було вбито. Що понад 100 українських і кримськотатарських політичних в'язнів утримує Росія. 

      Українські лідери мають знайти шлях повернути в’язнів, і інколи це означає важкі компроміси. Але ми відзначаємо відданість української влади намаганням принести мир на Донбас і вдатися до усіх необхідних кроків, аби несправедливо утримувані Росією українці повернулися додому,
      – наголосив Джордж Кент.

      Усе, що відомо про повернення полонених українців – читайте у матеріалі 24 каналу.

      А всі новини про обмін полоненими – ось за цим посиланням.

      Полонені
      Полонені Росією українські моряки / Інфографіка 24 каналу

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      6 вересня
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      Теги: Новини України Україна – Росія Обмін полоненими Новини Росії Новини США
      Джерело: 24 канал
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