Інколи це означає важкі компроміси, – Держдеп США про обмін полоненими України та Росії
Лідери країни повинні віднайти шлях до повернення в'язнів, а інколи це означає важкі компроміси. Особливо коли мовиться про обмін утримуваними особами між Росією та Україною.
Про це "Голосу Америки" розповів заступник помічника державного секретаря США Джордж Кент.
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Він переконаний, що дуже важко – і в цьому вже переконалися українські лідери – вести переговори з росіянами. Кент нагадав, що Україна перебуває у війні з росіянами на території України. Що у результаті російської агресії 13 тисяч українських громадян було вбито. Що понад 100 українських і кримськотатарських політичних в'язнів утримує Росія.
Українські лідери мають знайти шлях повернути в’язнів, і інколи це означає важкі компроміси. Але ми відзначаємо відданість української влади намаганням принести мир на Донбас і вдатися до усіх необхідних кроків, аби несправедливо утримувані Росією українці повернулися додому,
– наголосив Джордж Кент.
Усе, що відомо про повернення полонених українців – читайте у матеріалі 24 каналу.
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