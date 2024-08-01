Рятувальник діставав свою дружину з-під завалів у Горяному: що відомо про загиблу Інну Замєсову

Російська армія вдарила по Горяному в Харківській області в середу, 31 липня. На жаль, внаслідок атаки ворога загинула Інна Замєсова, яку чоловік-рятувальник діставав з-під завалів.

Жінка працювала у Великобурлуцькому відділенні Куп'янської дільниці "Газмережі" більше, ніж 7 років. Про це Суспільному розповів начальник Ізюмської дільниці Куп'янського управління експлуатації газового господарства Харківської філії "Газмережі" Максим Зеленкевич.

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Що відомо про Інну Замєсову

За словами Зеленкевича, жінка починала слюсаркою з ремонту підземних газопроводів 2-го розряду.

Вона трохи там пропрацювала і начальник дільниці перевів її в.о. майстра внутрішньобудинкових систем газопостачання. Це було підвищення. Я на той період працював провідним інженером виробничо-технічного відділу і ми з нею безпосередньо стикалися у процесі роботи: вона надавала нам звіти про виконання робочих задач. Потім вона перевелася диспетчеркою в аварійно-диспетчерську службу,

– поділився Зеленкевич.

За його словами, загибла була цілеспрямованою, відповідальною, колектив її слухав. Він зазначив, що "вона була молодець".

"Сьогодні про її загибель мені сказав головний інженер. Що я відчув? Жалобу. У мене була жалість. Дуже шкода її, молода дівчина. Після вторгнення вона виїжджала, але залишалася в Україні. Але потім вона повернулася додому", – розповів він.

Нагадаємо, що в Харківській філії "Газмережі" писали, що Інна мала заступити на чергову зміну у перший день серпня. На момент удару, разом із сином знаходилася вдома. Влучанням снарядів "Росія зруйнувала будинок Замєсових, відібрала життя та покалічила долю цілої родини". Відомо, що 10-річний син зазнав важких поранень та госпіталізований.