Innovationen Tower: як виглядає і чим вражає найвищий житловий хмарочос Стокгольма

У столиці Швеції Стокгольмі урочисто відкрилась вежа Innovationen, спроектована архітектурним бюро відомого нідерландського архітектора Рема Колгаса ОМА.

125-метровий житловий хмарочос став найвищою будівлею Стокгольма, пише dezeen.

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Він складається зі 182 модульних блоків, а кожен з них у свою чергу із квартир-комірок, які нагадують соти.



Хмарочос Innovationen Tower став найвищою будівлею Стокгольма

Площа квартир коливається від 44 до 271 метрів квадратних, а в конструкції будівлі чергуються еркерні вікна та втоплені тераси



Квартири у житловому хмарочосі Innovationen Tower

У будівлі також передбачений власний кінотеатр, кімната для обіду, гостьова квартира, тренажерний зал та сауна, а також магазини на першому поверсі.