Іномарка вказана в декларації як сільгосптехніка: "слуга" пояснила, чому так сталося

У декларації народної депутатки з Чернівців Оксани Гринчук авто з'явилося із позначкою "сільськогосподарська техніка". Парламентарка заявила, що так сталося через збій на сайті Національного агентства з питань запобігання корупції.

Гринчук запевнила, що має фото екрану перед безпосереднім підписанням кваліфікованим електронним підписом, де вказано "легковий автомобіль".

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Гринчук пояснила, чому замість авто в її декларації сільгосптехніка

Звичайно, я реєструвала цей транспортний засіб як легкове авто. Сайт НАЗК, буває, працює зі збоями,

– зазначила нардепка.

Вона додала, що таке траплялося під час кожного заповнення нею декларації. Тому Гринчук часто фотографує екран комп'ютера при введенні даних. Цього разу також це зробила.

Крім того, парламентарка зазначила, що одразу ж звернулась в техпідтримку та повідомила про це в особистому кабінеті, але помилку досі не виправили.

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Народна депутатка Оксана Гринчук внесла в електронну декларацію Infiniti QX50. Позашляховик 2016 року вона придбала за 212 тисяч гривень.

Однак у декларації авто з'явилося із позначкою "сільськогосподарська техніка". Відповідні зміни у реєстр НАЗК вона подала 2 серпня.

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Потрапила до Верховної Ради за списком "Слуги народу".

Входить до парламентського комітету з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи.

Працювала менеджеркою у компанії "Бізнес-центр Буковина", до того – в секторі маркетингу в "Київстарі".

Джерело: Верховна Рада