Поблизу Одеси вантажне судно CL TERESA в море здійснило викид невідомої речовини бурого кольору. Йшов корабель під прапором Гонконгу.

Детальніше про інцидент

Про подію у фейсбуці повідомив голова Державної екологічної інспекції України Андрій Мальований. Відповідний допис з’явився на його фейсбук-сторінці.

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Мальований розповів, що про інцидент повідомили Держекоінспекцію в Одеській області. І під час виїзду до Одеського порту інспектори це підтвердили. Вони, зокрема, взяли проби води біля ймовірного джерела забруднення та склали відповідний акт.



Вантажне судно CL Teresa, що забруднило Чоре море біля Одеси / Фото з фейсбук сторінки Андрія Мальованого

Виник скандал

Але опісля сталася ще одна гучна подія – співробітник Адміністрації морських портів (АМПУ) відмовився підписувати документ.

Голова Держекоінспекції додав, що це вже, на жаль, не перший випадок коли АМПУ фактично саботує проведення перевірок в портових зонах.

Сьогодні інспекція – дуже обмежена на цій території. Щоразу, коли потрібно потрапити в портову зону, їй доводиться виписувати одноразовий пропуск. Тоді як раніше інспектори там перебували постійно. І у разі якихось інцидентів із забрудненням акваторії моря могли оперативно взяти проби води та передати їх до лабораторії,

– зауважив Мальований.

За його словами, поки інспекція – напівпаралізована на припортовій території, порушники можуть спокійно викидати тонни шкідливих речовин в море і за це їм, на жаль, нічого не буде.

Також голова Держекоінспекції заявив, що збирається на вищому державному рівні порушити питання про відновлення повноцінної роботи екоінспекторів в південних портах.

"Бо ситуація, коли інспекція несе відповідальність за контроль в портових зонах, але реально не може його здійснювати, є ненормальною", – підсумував він.

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