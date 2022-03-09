Іноземні добровольці зможуть отримати українське громадянство, – МВС

Україна мужньо відбиває атаки російських загарбників і їй на допомогу почали їхати добровольці з усього світу. МВС пообіцяло, що вони зможуть отримати наше громадянство.

Перший заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін заявив, що це буде за їхнім бажанням. Кількість таких добровольців збільшується, передає 24 канал.

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Для цього ми визначили відповідальних осіб з Державної прикордонної служби, Державної міграційної служби, які відповідають за їх організований в'їзд в Україну. У подальшому ними опікується безпосередньо Міністерство оборони,

– пояснив Єнін.

За його словами, іноземці підписують відповідний контракт, отримують військовий квиток, який замінює їм посвідку на проживання. Тоді, якщо захочуть мати українське громадянство, то закон це передбачає.



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