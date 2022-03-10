Іноземні компанії блокують розвиток відновлювальної енергетики у Росії

Як би це не намагалися приховувати росіяни, санкції негативно впливають вже на всі сфери їхнього життя. Не минулося й без розвитку відновлювальної енергетики в країні.

Так, центр протидії дезінформації при РНБО України зазначив, що іноземні компанії блокують розвиток відновлювальної енергетики в Росії. Це означає, що країна-агресорка стає аутсайдером не лише на світовому ринку нафти та газу.

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Росія хотіла стати головним постачальником "зеленої" енергії до Європи

Компанія Vestas зупинила 4 проєкти в Росії. Це найбільший у світі виробник обладнання для відновлювальної енергетики. Сама компанія мала допомогти країні з будівництвом вітряків у рамках переходу на "зелену" енергетику.

План, оприлюднений у 2021 році, передбачав, що у найближчі 10 років Росія мала б стати постачальником №1 "чистої" енергії до країн Європи. Наразі ж вона успішно постачає гарматне м'ясо для наших солдатів.

Компанія Uniper – давній і найбільший німецький партнер "Газпрому" – списує "Північний потік 2". Це означає, що вона відмовляється від газопроводу, а також російського газу. Крім того, компанія не інвестуватиме в Росію, а також не передаватиме їй кошти.

Зазначимо, що тижнева інфляція у період з 26 лютого до 4 березня у Росії досягла 2,22%. Про це свідчать офіційні дані Росстату. Якщо зазирнути в історію російської економіки, то можна побачити, що такий приріст у цінах на Московії не бачили з грудня 1998 року.

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