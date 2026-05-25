Мама подумала, що жартую, – американець зізнався, чому поїхав воювати за Україну ще у 2018 році

З початком повномашстабного вторгнення в Україні був створений Іноземний легіон ГУР. Однак і до 2022 року були люди, які народилися далеко від України, але ухвалили рішення стати на захист нашої держави.

Американський доброволець Шон Фуллер в ексклюзивному інтерв'ю для 24 Каналу розповів, як рішення вступити до Збройних Сил України змінило його погляд на свободу, обов'язок та власне місце у цій війні, і чому він не планує залишати Україну.

Як вирішив відправитись до України?

Шон Фуллер розповів, що ніколи не був в Україні до 2018 року та приїхав сюди, щоб вступити до Збройних Сил України.

Про війну в Україні він дізнався від знайомого в соцмережі. Той почув про події в Україні від бійця Грузинського національного легіону.

Після того, як він дізнався про злочинні дії Росії, вирішив приїхати та допомогти тим, хто бореться. Шон пояснив, що саме український опір став для нього ключовим аргументом.

"Україна насправді активно захищалася, робила те, що вважала правильним, і боролася за свободу", – наголосив доброволець.

Він вважає захист свободи обов'язком кожної вільної людини.

Спочатку вони приходять за одними, потім за іншими, а коли приходять за тобою – уже нікого не залишається,

– додав Фуллер.

Що сказали рідні на неочікуване рішення?

Друзі з Техасу підтримали рішення поїхати в Україну. Один із них допоміг із поїздкою – підвіз до аеропорту та придбав автомобіль. Мати спочатку не повірила, що Шон в Україні.

"Коли я нарешті зателефонував їй, вона спочатку не повірила і перепитала, чи це жарт, але я переконав її в серйозності своїх намірів. І хоча спочатку вона не могла в це повірити, зрештою прийняла моє рішення", – поділився боєць.

Батько не здивувався рішенню сина та припускав, що той обере шлях служби.

Я належу до тих людей, які вважають за краще діяти, а не займатися офісною роботою,

– підкреслив Фуллер.

Як змінилось життя добровольця в Україні?

Фуллер сказав, хоч військова справа для нього це нова професійна сфера порівняно з тим, чим займався раніше, але це одна з найбільш безпечних сфер для нього. І саме цим він хоче займатися надалі, планує рухатися в цьому напрямку.

Він залишається в Україні попри війну, адже тепер його сім'я тут, його донька українка, дружина українка. Також він відчуває зв'язок із країною.

Я патріот України й український націоналіст, хоча я не українець,

– наголосив Фуллер.

Україна стала для нього місцем свободи, де він почувається найбільш вільно і "як козак". А люди, які підтримують Україну, не повинні залишати країну, особливо якщо мова про українців.

Кожен може допомагати – через роботу, підтримку економіки та українського бізнесу. Економічна активність впливає на стабільність країни та підтримку військових і їхніх родин.

Україна має рухатися вперед, і кожен, хто може щось зробити, повинен це робити,

– резюмував він.

Що відомо про іноземців, які захищають Україну

До Сил оборони України продовжують приєднуватися добровольці з більш ніж 50 країн світу, зокрема зі США, Великої Британії, країн Європи, Австралії, Нової Зеландії та Латинської Америки.

За словами представника Міжнародного легіону ГУР МО Володимира Камінського, значна частина іноземців служить у різних підрозділах, а сам легіон приблизно на 70% складається з іноземних бійців. Потік охочих стабільний і не зменшується, попри втрати та завершення контрактів.

Основними каналами залучення нових добровольців є соціальні мережі та "сарафанне радіо", оскільки Україна не має можливості відкривати офіційні рекрутингові центри за кордоном.

За словами народної депутатки Інни Совсун, іноземці приїжджають з різних причин: частина – заради заробітку, частина – через проукраїнські переконання та бажання воювати проти Росії, а ще частина – щоб отримати бойовий досвід для подальшого використання у своїх країнах. Багато іноземців служать не лише в ЗСУ, а й у ГУР, Нацгвардії та окремих підрозділах.