Хочуть завербувати в армію майже 20 000 іноземців: у ГУР розкрили плани Росії до кінця 2026 року

Росія активізує зусилля із набору до окупаційної армії іноземців, зокрема мігрантів. У 2026 році країна-агресорка планує завербувати близько 20 000 іноземних громадян.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

До теми "Ледь живий у мене лежить": у ГУР розповіли, як росіяни залишають помирати поранених окупантів

Громадян з яких країн Росія хоче завербувати?

За даними проєкту ГУР МО України "Хочу жить", в усіх федеральних округах Росії здійснили контрольні перевірки чисельності чоловіків-іноземців віком від 18 до 60 років.

Перевірки провели Головне організаційно-мобілізаційне управління генштабу ЗС Росії спільно зі Службою з питань громадянства та реєстрації іноземних громадян МВС Росії.

Військкоматам доведено конкретні мобілізаційні показники: залучити до злочинної війни проти України від 0,5% до 3,5% від загальної кількості іноземців у кожному регіоні. Вербування відбувається через 97 пунктів відбору на контрактну службу,

– зазначили в розвідці.

Найбільше таких пунктів діє у Центральному військовому окрузі – 30. У Московському та Південному округах – по 21, у Східному – 14, найменше в Ленінградському – 11.

Загалом, як пише ГУР, на 2026 рік міноборони Росії планує набрати до окупаційної армії щонайменше 18 500 іноземних громадян.

"Головний інтерес російського військового відомства становлять громадяни держав Центральної Азії: Казахстану, Киргизстану, Узбекистану та Таджикистану. Паралельно ведеться робота й за межами Росії. Серед пріоритетних напрямків – Бангладеш, Чад, Судан, Бурунді та інші найбідніші країни Африки й Азії", – пояснили у ГУР.

Окрім офіційних пунктів набору, вербуванням у регіонах Росії займаються створені під контролем російських спецслужб, зокрема ГРУ, псевдоприватні військові структури: "Редут", "Конвой", "Вагнер-2", "Поток", "Русские боевые братья", "Факел", "Патриот", "Пламя", "Сокол", "Ветераны".

Як саме Росія планує залучили іноземців в армію?

У проєкті "Хочу жить" зауважили, що схеми залучення іноземців Росією, окрім обіцянок грошей, пільг і російського громадянства, охоплюють тиск та примус.

Держава-агресор використовує правову вразливість іноземних громадян на своїй території, зокрема:

завершення строку дії туристичної чи студентської візи;

неможливість продовжити візу або легалізувати перебування у встановлені строки;

адміністративні затримання за порушення міграційного законодавства Росії.

У таких умовах, здебільшого створених російським режимом навмисно, іноземцям пропонують так звану "альтернативу" у вигляді участі у війні. Фактично все зводиться до вибору між тривалим ув'язненням (подекуди лунали терміни до 8 років) та підписанням контракту на проходження служби у складі збройних формувань Росії,

– підкреслили в українській розвідці.

ГУР МО України застерегло іноземних громадян від поїздок до Росії та будь-якої роботи на території держави-агресора. Адже це реальний шанс опинитися у штурмовому загоні "смертників" та, зрештою, злягти в українській землі.

Чому Росія взагалі вербує іноземців воювати проти України?

Росія має величезні втрати на фронті та всіма способами намагається поповнювати війська, щоб продовжувати атакувати позиції українських військ.

Виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло в етері 24 Каналу розповів, що росіяни зараз для покращення ситуації стягують найманців з країн Африки. Також за практикою покійного засновника ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина продовжують забирати з тюрем, усіх кого ще можна і мобілізують військових пенсіонерів, зокрема правоохоронців.

При цьому російський диктатор Володимир Путін боїться оголошувати відкриту примусову мобілізацію громадян в Росії. Однак прихована мобілізація за допомогою різних лазівок триває на повну.

Що планує Росія на фронті в Україні?