Є цікавий феномен, – представник ГУР розповів унікальні подробиці з роботи Міжнародного легіону

Іноземні добровольці продовжують приїжджати до України, а частина з них згодом вирішує залишитися тут і отримує українське громадянство. Хоча потік уже не такий великий, як на початку повномасштабного вторгнення, охочі долучитися до Сил оборони України є постійно.

Представник Міжнародного легіону ГУР Володимир Камінський в ефірі 24 Каналу розповів, як спільна служба українців та іноземців створила в підрозділі особливу атмосферу. Різні культури, звички та почуття гумору переплітаються настільки природно, що для багатьох добровольців Легіон стає місцем, де вони хочуть залишатися й надалі.

Для частини іноземців Україна стає домом

Частина добровольців після тривалої служби вирішує залишитися в Україні. Причини у кожного різні: комусь тут комфортніше, ніж у рідній країні, хтось уже пов'язує з Україною своє подальше життя.

На регулярній основі приходять переліки особового складу, яким вручають документи громадянина України. У такі моменти вони дуже сильно пишаються і дуже задоволені,

– розповів Камінський.

Спільна служба людей із різних країн поступово створила в Легіоні власну атмосферу. Українські військові часто серйозніше ставляться до багатьох речей, тоді як іноземці привозять із собою інший гумор, звички та культурний досвід.

Наше українське почуття гумору переплітається з гумором людей з інших країн. І виникає такий феномен – дуже чудова атмосфера, в якій справді хочеться залишатися,

– пояснив представник Міжнародного легіону ГУР.

Таке культурне змішання стало звичною частиною повсякденного життя підрозділу. Для частини іноземних бійців служба в Україні з часом переростає у значно глибший зв'язок із країною, ніж початкове рішення приїхати воювати.

Потік добровольців не зупинився

Кількість іноземців, які приїжджають воювати за Україну, вже не така велика, як на початку повномасштабного вторгнення, однак сам потік залишається стабільним. До Легіону постійно звертаються нові охочі, а частина бійців приходить туди після служби в інших українських підрозділах.

Як їхали, так і їдуть. Звичайно, це вже не ті кількості, які були на початку повномасштабного вторгнення, але постійно є охочі, постійно пишуть, постійно хтось когось приводить,

– розповів Камінський.

Іноземці можуть служити не лише в Міжнародному легіоні ГУР, а й у багатьох інших підрозділах Сил оборони України, зокрема в Національній гвардії та Силах спеціальних операцій. Тому частина військових згодом переходить до Легіону вже з досвідом служби в Україні.

Такого, щоб ніхто не їхав, і близько немає. Люди їдуть, люди виявляють бажання, і ми їм у цьому всіляко сприяємо,

– наголосив представник Міжнародного легіону ГУР.

Склад підрозділу через це постійно оновлюється: до нього долучаються як нові добровольці з-за кордону, так і іноземні військові, які вже встигли пройти службу в інших частинах Сил оборони України.

Камінський розповів про іноземців у Легіоні ГУР: дивіться відео