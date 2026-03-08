Добровольці з понад 50 країн: у Міжнародному легіоні ГУР розповіли, хто воює за Україну
- Добровольці з більш ніж 50 країн, включаючи США, Велику Британію та країни Європи, приєдналися до Сил оборони України.
- Представник Міжнародного легіону ГУР МО Володимир Камінський розповів про те, як проводиться рекрутинг іноземців.
Добровольці з різних країн і надалі приєднуються до Сил оборони України. В нашій державі зараз насправді велика спільнота легіонерів.
Представник Міжнародного легіону ГУР МО Володимир Камінський розповів 24 Каналу, що зараз в лавах Сил оборони України служать іноземці з більш ніж 50 країн світу. Це – США, Велика Британія, фактично усі країни Європи, Австралія, Нова Зеландія, країни Латинської Америки тощо.
Як вдається набирати іноземців?
За словами Камінського, іноземці служать в багатьох різних підрозділах. Той самий Міжнародний легіон ГУР МО складається на 70% з іноземців. Потім охочих приєднатися до Сил оборони України не зменшується.
Це сталий потік охочих. Хтось також закінчує свою службу; хтось, на жаль, не повертається з поля бою. Але немає такого, що стало менше охочих. Поступово зростаємо. Це не той темп зростання, який хотілося б. Але поступово підрозділ збільшується,
– зазначив Камінський.
Є два канали рекрутингу, які найбільше працюють. Це – соціальні мережі та сарафанне радіо. Україна не має юридичної можливості відкривати центри з набору за кордоном. Тому орієнтуються саме на ці варіанти.
Іноземні добровольці на війні в Україні
- Наприкінці 2025 року в соцмережах завірусилося відео, де американський доброволець бере в полон російських окупантів. Сталося це в лісах Донецької області на Лиманському напрямку. Він розповів, як йому вдалося захопити загарбників.
- Боєць іноземного легіону ЗСУ Міро Ванадзе розповів, як разом з побратимом допомагав врятуватися пенсіонерці на Київщині, куди в лютому 2022 року йшли окупанти. Він також пригадав, як потрапив під обстріл на одній з позицій.
- Колишній снайпер морської піхоти США Метью Семпсон розповів, як росіяни переодягали українських підлітків у свою форму та відправляли на війну. На передовій йому доводилося стикатися з ситуаціями, які неможливо пояснити жодними військовими правилами.